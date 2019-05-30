محافظ أسوان: انتظام امتحانات الصف الأول الثانوى بنسبة 100 % داخل 33 مدرسة

أسوان – عبد الله صلاح

قال اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان،إن نسبة انتظام امتحانات الصف الأول الثانوى،اليوم الخميس،بلغت 100% أثناء أداء الطلاب لامتحان مادة الكيمياء إليكترونياً داخل 33 مدرسة على مستوى الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة.

وأضاف المحافظ فى بيان له، أنه يواصل توجيهاته لمسئولى التربية والتعليم بالاستمرار بنفس الأداء، والمستوى لتنفيذ المنظومة التعليمية الجديدة الخاصة بمنصة الامتحان الإلكترونى (التابلت) لطلاب الصف الأول الثانوى، لإتاحة الفرصة الكاملة أمام الطلاب للاستفادة منها على الوجه الأكمل، مؤكداً بأن ذلك يتطلب معه توفير المناخ المناسب أمام الطلاب والمراقبين من وسائل التهوية المختلفة لحين الانتهاء من فترة الامتحانات.

ومن جانبه، صرح السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بأنه تمكنت مدرسة جديدة من الدخول اليوم إلى منصة الامتحان الإلكترونى، ليصبح إجمالى المدارس المستفادة إلكترونياً 33 مدرسة بدلاً من 32 مدرسة ، مشيراً بأنه تم الاستمرار فى التنبيه على جميع المدارس بعدم اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة داخل اللجان، وأنه يسمح للطالب بدخول اللجنة بالكتاب المدرسى فقط ، وتم التأكيد على ضرورة أن يدخل الطالب إلى منصة الامتحان بالكود الخاص به فقط.

وأوضح السيد الفيومى، بأنه يتم التأكيد على الطلاب بأنه سيتم امتحان اللغة الإنجليزية، يوم السبت الموافق الأول من يونيو القادم، عقب تأجيله من يوم الخميس 23 مايو الماضى نتيجة لارتفاع درجات الحرارة، وذلك حرصاً على مصلحة الطلاب وتوفير المناخ الصحى الملائم لهم، لافتاً إلى أنه بالتوازى مع ذلك تقوم غرفة متابعة امتحانات الصف الأول الثانوى بالمديرية والإدارات التعليمية المختلفة، بمواصلة عملها لمتابعة أداء الامتحان الإلكترونى منذ الساعة الثامنة صباحاً بشكل مستمر.