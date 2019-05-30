سوبر كورة
Ads
الخميس، 30 مايو 2019 02:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ أسوان: انتظام امتحانات الصف الأول الثانوى بنسبة 100 % داخل 33 مدرسة

الخميس، 30 مايو 2019 02:18 م
محافظ أسوان: انتظام امتحانات الصف الأول الثانوى بنسبة 100 % داخل 33 مدرسة السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان
أسوان – عبد الله صلاح
إضافة تعليق
قال اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان،إن نسبة انتظام امتحانات الصف الأول الثانوى،اليوم الخميس،بلغت 100% أثناء أداء الطلاب لامتحان مادة الكيمياء إليكترونياً داخل 33 مدرسة على مستوى الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة.
 
وأضاف المحافظ فى بيان له، أنه يواصل توجيهاته لمسئولى التربية والتعليم بالاستمرار بنفس الأداء، والمستوى لتنفيذ المنظومة التعليمية الجديدة الخاصة بمنصة الامتحان الإلكترونى (التابلت) لطلاب الصف الأول الثانوى، لإتاحة الفرصة الكاملة أمام الطلاب للاستفادة منها على الوجه الأكمل، مؤكداً بأن ذلك يتطلب معه توفير المناخ المناسب أمام الطلاب والمراقبين من وسائل التهوية المختلفة لحين الانتهاء من فترة الامتحانات.
 
ومن جانبه، صرح السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بأنه تمكنت مدرسة جديدة من الدخول اليوم إلى منصة الامتحان الإلكترونى، ليصبح إجمالى المدارس المستفادة إلكترونياً 33 مدرسة بدلاً من 32 مدرسة ، مشيراً بأنه تم الاستمرار فى التنبيه على جميع المدارس بعدم اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة داخل اللجان، وأنه يسمح للطالب بدخول اللجنة بالكتاب المدرسى فقط ، وتم التأكيد على ضرورة أن يدخل الطالب إلى منصة الامتحان بالكود الخاص به فقط.
 
وأوضح السيد الفيومى، بأنه يتم التأكيد على الطلاب بأنه سيتم امتحان اللغة الإنجليزية، يوم السبت الموافق الأول من يونيو القادم، عقب تأجيله من يوم الخميس 23 مايو الماضى نتيجة لارتفاع درجات الحرارة، وذلك حرصاً على مصلحة الطلاب وتوفير المناخ الصحى الملائم لهم، لافتاً إلى أنه بالتوازى مع ذلك تقوم غرفة متابعة امتحانات الصف الأول الثانوى بالمديرية والإدارات التعليمية المختلفة، بمواصلة عملها لمتابعة أداء الامتحان الإلكترونى منذ الساعة الثامنة صباحاً بشكل مستمر.
 
 
 
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

428 ألف طالب "أولى ثانوى" يؤدون امتحان الكيمياء إلكترونيا على "التابلت"

محافظ كفرالشيخ: جاهزون لامتحانات الثانوية العامة ونسبة استخدام التابلت 100%

أبرز ملاحظات أولياء الأمور على امتحانات أولى ثانوى الإلكترونية × 10 معلومات

476 ألف و190 طالب بالأول الثانوى أدوا امتحان التاريخ اليوم إلكترونياً

محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 88.6%

ضبط طلاب لتصويرهم أسئلة بامتحانات الدبلومات وارسلوها لجروبات الغش الإلكترونى

محافظ اسوان

امتحانات الصف الاول الثانوى

الامتحان الالكترونى

التربيه والتعليم

التابلت


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. جورج قرداحى: مصر نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح

فيديو.. جورج قرداحى: مصر نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

2.1 مليار فرد فى العالم يفتقدون مياه الشرب.. و340 ألف طفل يموتون بسبب "الإسهال".. وفرد من كل 10 أفراد يعانى من الشح المائى.. و90 % من الكوارث الطبيعية متصلة بها.. والزراعة تستهلك 70% من المخزون العالمى

2.1 مليار فرد فى العالم يفتقدون مياه الشرب.. و340 ألف طفل يموتون بسبب "الإسهال".. وفرد من كل 10 أفراد يعانى من الشح المائى.. و90 % من الكوارث الطبيعية متصلة بها.. والزراعة تستهلك 70% من المخزون العالمى

داعية إماراتى يهدم فتوى الألبانى بإباحة "إرضاع الكبير".. وسيم يوسف يشكك فى الحديث المنسوب للسيدة عائشة ويسأل المدافعين.. هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟

داعية إماراتى يهدم فتوى الألبانى بإباحة "إرضاع الكبير".. وسيم يوسف يشكك فى الحديث المنسوب للسيدة عائشة ويسأل المدافعين.. هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟

شاهد.. جميع أهداف ليفربول فى دورى أبطال أوروبا قبل موقعة النهائى

شاهد.. جميع أهداف ليفربول فى دورى أبطال أوروبا قبل موقعة النهائى

تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات

تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات

الرجوع الى أعلى الصفحة