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لو معندكش تكييف.. حيل للتخلص من أوقات الصيف الحارة

الخميس، 30 مايو 2019 03:30 م
لو معندكش تكييف.. حيل للتخلص من أوقات الصيف الحارة من ع=غير مكيفات كيف ترطب جسمك
كتبت إيناس البنا
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خلال أجواء الصيف الحارة قد يجبرك التواجد فى مكان لا يوجد به مكيفات هواء على ضرورة التعامل والتأقلم حتى لا تتعرض للإجهاد الحرارى.

ووفقا لموقع "Reader’s Digest" فإن هناك بعض الحيل منخفضة التكلفة للحفاظ على رطوبة جسمك عندما يكون الطقس حارًا.

 

التنفس العميق مثل أوقات اليوجا

عندما تشعر بارتفاع درجة الحرارة، مارس بضع دقائق من التنفس بعمق، لأن التنفس السليم هو الطريقة الطبيعية لتهدئة الجسم من خلال اتباع إيقاع ثابت فى التنفس يمكن أن يجعلنا نشعر بمزيد من البرودة.

 

شرب النعناع على الجسم

اشرب قدرا من النعناع، ثم قم بإلصاقه فى الثلاجة، بمجرد أن يكون الجو لطيفًا وباردًا، يقترح أيضا بصب البعض منه فى زجاجة رذاذ ورشه على الجسم، حيث يحتوى المنثول الموجود فى النعناع على خصائص التبريد.

ارتفاع درجات الحرارة

ارتفاع درجات الحرارة


 

التبديل إلى أضواء LED

هناك طريقة أخرى للتغلب على الحرارة وهى إعادة النظر فى الإضاءة الخاصة بك، قم بتبديل بعض المصابيح إلى الإضاءة الليد والتى ينبعث منها حرارة أقل من المصابيح العادية.

 

إنشاء تكييف هواء خاص بك

قم بتجميد بعض زجاجات المياه ووضعها أمام مروحة أرضية أو مكتبية ، وسوف تستمتع بنسيم أكثر برودة مع مكيف الهواء المؤقت.

          

الألوفيرا على الجسم

الألوفيرا أو جل الصبار هى إحدى الطرق لتهدئة حروق الشمس بشكل طبيعى، حيث تعمل خصائص التبريد أيضًا على التغلب على الحرارة، فقط قم بوضع بضع منه على نقاط النبض الخاصة بك وسيحصل دماغك على رسالة لخفض درجة حرارة جسمك.

حمام بارد

حمام بارد


 

أخذ حمام بارد

عندما يفشل كل شىء من الطرق السابقة يمكنك أخذ حمامات باردة متكررة للحفاظ على انخفاض درجة حرارة الجسم وشطف العرق.


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ارتفاع درجة الحرارة

الطقس الحار

فصل الصيف

النعناع


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