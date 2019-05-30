لو عايز تعمل سكس باكس.. طرق سهلة للقضاء على الكرش فى فصل الصيف

كتب بيتر إبراهيم

تخسيس الكرش ليس أمرا سهلا، لكنه يمكن أن يكون أكثر سهولة بالنسبة لك سواء كنت رجلاً أو امرأة إذا قرأت السطور القليلة الآتية بتمعن ودقة، فهناك أشياء يمكنك القيام بها للمساعدة على انقاص الوزن بهذه المنطقة.