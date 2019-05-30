لو عايز تعمل سكس باكس.. طرق سهلة للقضاء على الكرش فى فصل الصيف

تخسيس الكرش ليس أمرا سهلا، لكنه يمكن أن يكون أكثر سهولة بالنسبة لك سواء كنت رجلاً أو امرأة إذا قرأت السطور القليلة الآتية بتمعن ودقة، فهناك أشياء يمكنك القيام بها للمساعدة على انقاص الوزن بهذه المنطقة.
ووفقاً لموقع “Health”، الطبي الأمريكي المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، فإنه يقدم 4 نصائح مذهلة للتخلص من دهون البطن وللحصول علي بطن مسطحة، والتي تشمل:
1- تقليل كميات الملحالملح يساهم في زيادة الوزن من خلال التسبب في الاحتفاظ بالسوائل.
2- شد البطنوهناك طريقة بسيطة لتقوية وشد عضلات البطن وهي عن طريق شفط البطن أثناء المشي أو القيام بالأعمال المنزلية.
3- ممارسة التمارين الرياضيةالتمارين الرياضية يمكن أن تساعد على حرق دهون البطن، حيث تخفضها بنسبة 67٪ سعرات حرارية أكثر من تدريبات القوة.
4- شرب المزيد من الماءالترطيب الجيد يحافظ على الجسم كله كي يعمل بشكل أفضل بما في ذلك التمثيل الغذائي.
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