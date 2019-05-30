لجان تفتيش على مجازر اللحوم للتأكد من انضباط العمل استعدادا للعيد

كتب عز النوبى

واصلت الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر، بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، تكثيف لجانها التفتيشية على مجازر اللحوم استعدادا لعيد الفطر المبارك، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات، وإحكام الرقابة البيطرية، وسلامة ما يصل إلى المواطنين من لحوم.

وقال تقرير صادر عن هيئة الخدمات البيطرية، إن المجازر تواصل رفع درجة الاستعداد القصوى، وسبق ذلك إلغاء الراحات وإجازات الأطباء البيطريين فى المجازر، وتدعيم طاقة العمل بأطباء من الإدارات المختلفة، لمواجهة كثافة عمليات الذبح طوال أيام رمضان.

وأضاف التقرير، أن هناك لجانا بيطرية تمر على المحازر، للتأكد من توفير احتياجاتها من أدوات النظافة، للحفاظ على سلامة اللحوم، وتأمين توفر الأختام والمواد الملونة المستخدمة لختم المذبوحات، التنسيق بين مديريات الطب البيطرى والجهات الأمنية فى المحافظة لتأمين أعمال المجازر .

وتواصل الهيئة التنسيق مع مباحث التموين وإدارة التفتيش على اللحوم، للمرور والرقابة على منافذ بيع اللحوم، للتأكد من سلامة المعروض فى الأسواق وصلاحيته للاستهلاك الآدمى، ومكافحة الذبح خارج المجازر.