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لأول مرة.. تعيين امرأة فى منصب مستشار النمسا

الخميس، 30 مايو 2019 05:49 م
لأول مرة.. تعيين امرأة فى منصب مستشار النمسا الرئيس النمساوى ألكسندر فان دير بيلين
وكالات الأنباء
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قرر الرئيس النمساوى، ألكسندر فان دير بيلين، تعيين رئيسة المحكمة الدستورية في البلاد، بريجيت بيرلاين، مستشارا مؤقتا، في سابقة هي الأولى لتولي امرأة هذا المنصب في تاريخ النمسا، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

 

وقال فان دير بيلين، في خطاب ألقاه اليوم الخميس بهذه المناسبة: "أكلف السيدة بيرلاين بتشكيل حكومة جديدة. ستكون المرأة الأولى التي تتولى منصب المستشار النمساوى، وسأعينها رسميا بعد عدة أيام".

 

من جانبها، قالت بيرلاين، في مؤتمر مشترك مع بيلين: "الهدف الأهم في الوقت الراهن يكمن في إرساء مزيد من الهدوء وبناء الثقة بين كل الأطراف... في النمسا وأوروبا والعالم كله".

 

ومن المتوقع أن تشغل بيرلاين، البالغة من العمر 69 عاما والتي ليست عضوا في أي حزب سياسي، منصب المستشار النمساوى الفيدرالي حتى إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في سبتمبر المقبل.

 

وصوت المجلس الوطني النمساوى، يوم 27 مايو، لصالح قرار حجب الثقة عن المستشار السابق، سيباستيان كورتس، وحكومته، على خلفية الفضيحة الناجمة عن نشر شريط فيديو قديم ظهر فيه نائبه السابق، هاينتس كريستيان شتراخيه، وهو يتفاوض مع امرأة ناطقة باللغة الروسية على منح صفقات عقارية ضخمة في النمسا مقابل دعم إعلامي لحملة حزب الحرية النمساوي، الذي يتزعمه، في انتخابات 2017.

 

وإثر هذا القرار، الذي تم تبنيه لأول مرة في تاريخ جمهورية النمسا منذ تأسيسها عام 1945، قال كورتس لفان در بيلين إنه مستعد لنقل السلطة بلا عراقيل لحكومة مؤقتة ودعم عملها.


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