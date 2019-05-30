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الخميس، 30 مايو 2019 01:32 م
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كيف تحمى عقلك من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعى؟ اعرف الإجابة

الخميس، 30 مايو 2019 01:00 م
كيف تحمى عقلك من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعى؟ اعرف الإجابة الفيسبوك
كتب بيتر إبراهيم
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كشف مسح جديد أجرته الجمعية الأمريكية للطب النفسي أن أكثر من ثلث البالغين الأمريكيين يعانون من ضرر وسائل التواصل الاجتماعي على صحتهم العقلية.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “MedicalXpress”، وجد الاستطلاع أن 5٪ فقط يرون أن وسائل التواصل الاجتماعي إيجابية لصحتهم العقلية، ويقول 45٪ آخرون إن له تأثيرات إيجابية وسلبية.

ويعتقد ثلثا المشاركين في الاستطلاع أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يرتبط بالعزلة الاجتماعية والشعور بالوحدة، وهناك مجموعة كبيرة من الأبحاث التي تربط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بالاكتئاب.

وفيما يلى سوف نتناول طرق الحد من الضرر الذي يمكن أن تلحقه وسائل التواصل الاجتماعي بالصحه العقلية:

1. الحد من وقت وسائل التواصل الاجتماعي
 

التزم بعدم فحص وسائل التواصل الاجتماعي أثناء وجبات الطعام مع العائلة والأصدقاء، وعند اللعب مع الأطفال أو التحدث مع شريك الحياة.

ولا تبقي هاتفك أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك في غرفة النوم - إنه يعطل نومك.

2.  فترات "التخلص من سموم وسائل التواصل"
 

حدد فترات راحة منتظمة لعدة أيام من وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أظهرت العديد من الدراسات أنه حتى انقطاع فاصل لمدة خمسة أيام أو أسبوع من Facebook يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الضغط وزيادة الرضا عن الحياة.

3. فلترة الأصدقاء والجروبات والصفحات التى يتم متابعتها
 

بمرور الوقت، من المحتمل أنك جمعت العديد من الأصدقاء وكذلك الأشخاص والمنظمات التي تتابعها، ولا يزال بعض المحتوى يثير اهتمامك، ولكن قد يكون الكثير منه مملاً أو مزعجًا أو مثيرًا للغضب أو سئ.

فلقد حان الوقت لإلغاء متابعة الأشياء المزعجة وسوف تكون حياتك أفضل.

 

 


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