طلاب أولى ثانوى يشكون من صعوبة استخدام القلم الإلكترونى بامتحان الكيمياء

كتب محمود طه حسين

شكا بعض طلاب الصف الأول الثانوى العام، من صعوبة استخدام القلم الإلكترونى للتابلت بامتحان الكيمياء صباح اليوم الخميس.

وقال الطالب عبد الرحمن عبد الفتاح بمدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة، توجد مشكلة فى استخدام القلم الإلكترونى للتابلت، موضحا أن إجابى السؤال تسغرق أكثر من 15 دقيقة بسبب الكتابة على التابلت بالقلم الإلكترونى.

وأوضح الطالب أن هذه الصعوبة فى استخدام القلم الإلكترونى واجهتهم فى كثير من الامتحانات التى عقدت خلال الأيام الماضية.

وقالت مصادر مسئولة إنه تم بالفعل رصد شكوى الطلاب من صعوبة استخدام القلم الإلكترونى للتابلت وسيتم العمل على تلاشيها، وتعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لـ 585,980 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى على فترتين الفترة الصباحية وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.