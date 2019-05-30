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صور .. وقفة بالشموع على ضحايا حادث انقلاب باخرة سياحية بنهر الدانوب بالمجر

الخميس، 30 مايو 2019 09:37 م
صور .. وقفة بالشموع على ضحايا حادث انقلاب باخرة سياحية بنهر الدانوب بالمجر وقفة بالشموع فى المجر
رويترز

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قام العشرات من المواطنين المجريين بعمل وقفة بالشموع تابينا لضحايا حادث انقلاب باخرة سياحية بنهر الدانوب بالمجر .

كما واصلت السلطات المجرية، البحث عن ناجين مع تضاؤل فرص، العثور على 21 شخصا فقدوا فى إنقلاب الباخرة، التى كانت تقل سياحا من كوريا الجنوبية فى نهر الدانوب فى العاصمة بودابست، أمس فى حادث أسفر عن 8 أشخاص على الأقل.

 

وقيل إن الباخرة اصطدمت بسفينة سياحية أخرى، قرب مبنى البرلمان المجرى، مما أدى لانقلابها فى النهر الذى كان مستوى المياه فيه مرتفعا ويشهد تيارات قوية بينما تجتاح عاصفة مطيرة بودابست.

 

تأبين ضحايا الحادث
تأبين ضحايا الحادث

 

حزن على ضحايا الحادث
حزن على ضحايا الحادث

 

شموع وورود
شموع وورود

 

موقع الحادث
موقع الحادث

 

موقع تصادم الباخرة
موقع تصادم الباخرة

 

ورود
ورود

 

وقفة بالشموع على ضحايا الحادث
وقفة بالشموع على ضحايا الحادث

 

وقفة بالورود فى المجر
وقفة بالورود فى المجر

 


المجر

بنهر الدانوب

وقفة بالشموع

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