صور .. وقفة بالشموع على ضحايا حادث انقلاب باخرة سياحية بنهر الدانوب بالمجر

رويترز

قام العشرات من المواطنين المجريين بعمل وقفة بالشموع تابينا لضحايا حادث انقلاب باخرة سياحية بنهر الدانوب بالمجر .

كما واصلت السلطات المجرية، البحث عن ناجين مع تضاؤل فرص، العثور على 21 شخصا فقدوا فى إنقلاب الباخرة، التى كانت تقل سياحا من كوريا الجنوبية فى نهر الدانوب فى العاصمة بودابست، أمس فى حادث أسفر عن 8 أشخاص على الأقل.

وقيل إن الباخرة اصطدمت بسفينة سياحية أخرى، قرب مبنى البرلمان المجرى، مما أدى لانقلابها فى النهر الذى كان مستوى المياه فيه مرتفعا ويشهد تيارات قوية بينما تجتاح عاصفة مطيرة بودابست.



تأبين ضحايا الحادث



حزن على ضحايا الحادث



شموع وورود



موقع الحادث



موقع تصادم الباخرة



ورود



وقفة بالشموع على ضحايا الحادث