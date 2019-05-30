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صور.. جولة تفقدية لمحافظ بورسعيد بحى العرب ويأمر بإزالة الإشغالات

الخميس، 30 مايو 2019 05:18 م
صور.. جولة تفقدية لمحافظ بورسعيد بحى العرب ويأمر بإزالة الإشغالات جولة محافظ بورسعيد بحى العرب
بورسعيد - السيد فلاح
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أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن المحافظة ستواجه بحزم كافة أشكال الإشغالات والتعديات علي جميع المناطق السياحية والتجارية والسكنية والمحاور المرورية الرئيسية والعرضية داخل نطاق بورسعيد.

وقال محافظ بورسعيد، إنه لن يقبل بالمساس بحقوق المواطنين فى السير الأمن فى قلب المحافظة، مشيرًا إلى متابعته المستمرة لحملات الأحياء  للإطاحة بإشغالات الباعة الجائلين والمحلات التجارية وسلسلة المطاعم والكافيهات الواقعة على الشاطئ والكورنيش "شارع عاطف السادات" والتى كان أخرها حملة حى العرب اليوم. 

وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قد تفقد بعض المناطق التجارية الواقعة بحى العرب اليوم بمرافقة  المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة، وعادل عبد الفتاح، رئيس حي العرب حيث أمر المحافظ برفع جميع التعديات والإشغالات القائمة على الأرصفة وتحت البواكى من جانب تجار الأجهزة الكهربائية والباعة الجائلين.
 
جولة محافظ بورسعيد بحى العرب (1)
جولة محافظ بورسعيد بحى العرب 
جولة محافظ بورسعيد بحى العرب (2)
جولة محافظ بورسعيد بحى العرب
جولة محافظ بورسعيد بحى العرب (3)
جولة محافظ بورسعيد بحى العرب 
جولة محافظ بورسعيد بحى العرب (4)
جولة محافظ بورسعيد بحى العرب 
جولة محافظ بورسعيد بحى العرب (5)
جولة محافظ بورسعيد بحى العرب
جولة محافظ بورسعيد بحى العرب (6)
جولة محافظ بورسعيد بحى العرب 
 

 


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