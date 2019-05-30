صور.. جولة تفقدية لمحافظ بورسعيد بحى العرب ويأمر بإزالة الإشغالات

بورسعيد - السيد فلاح

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن المحافظة ستواجه بحزم كافة أشكال الإشغالات والتعديات علي جميع المناطق السياحية والتجارية والسكنية والمحاور المرورية الرئيسية والعرضية داخل نطاق بورسعيد.

وقال محافظ بورسعيد، إنه لن يقبل بالمساس بحقوق المواطنين فى السير الأمن فى قلب المحافظة، مشيرًا إلى متابعته المستمرة لحملات الأحياء للإطاحة بإشغالات الباعة الجائلين والمحلات التجارية وسلسلة المطاعم والكافيهات الواقعة على الشاطئ والكورنيش "شارع عاطف السادات" والتى كان أخرها حملة حى العرب اليوم.