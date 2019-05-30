شركة مياه الأقصر تقدم نصائح لترشيد استهلاك المياه خلال عيد الفطر

وفيما يلي يرصد "اليوم السابع" في معلومات للقراء، نصائح وخطوات حملة شركة مياة الأقصر للتوعية بترشيد إستهلاك المياة قبيل عيد الفطر المبارك وخلال أيام العيد:

1. تم توزيع لوحات إرشادية بالمقاهى والشوارع الرئيسية والفرعية للتوعية بترشيد استهلاك المياه

2. تم التوجه للمواطنين فى مواقعهم لحثهم على عدم الإسراف فى المياه

3. شملت الحملة نشر الرسائل المتعلقة بعدم الإسراف وترشيد استهلاك المياه

4. الحملات تسعي لخدمة المواطنين بالاستفادة من المياه فى الشرب بدلاً من إهدارها فى مجال التنظيف المنزلى والغسيل

5. ناشدت الشركة السيدات بغسيل السجاد بجردل مياه بدلاً من فتح الصنابير والإسراف في المياه

6. عدم رش الشوارع بالمياه النقية وتجريم استخدام خراطيم المياه خاصة فى المقاهى

7. ضرورة التعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحى وعدم إلقاء المخلفات فى بيارات الصرف الصحى

8. حماية بيارات الصرف يساهم في تفادى ما ينتج عنها من أضرار بيئية وصحية

9. ضرورة استخدام الأكياس لجمع المخلفات لحماية شبكات الصرف الصحى من الانسداد

10. الاتصال فورًا فى حالة حدوث مشكلة مياه أو صرف بالرقم المجانى لغرفة عمليات الخط الساخن 125 أو الرقم الأرضى 0952282406 لسرعة الحل