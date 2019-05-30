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شركة مياه الأقصر تقدم نصائح لترشيد استهلاك المياه خلال عيد الفطر

الخميس، 30 مايو 2019 10:17 م
شركة مياه الأقصر تقدم نصائح لترشيد استهلاك المياه خلال عيد الفطر اللواء محمد يحيي رئيس مجلس إدارة الشركة
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر بقيادة اللواء محمد يحيي رئيس مجلس إدارة الشركة، عن إطلاق حملة للتوعية بالاستخدام الجيد للمياه وعدم الإسراف فيها خلال آخر أيام رمضان قبيل عيد الفطر المبارك، حيث تم إطلاق نصائح لتوعية السيدات بمختلف مدن المحافظة للحفاظ على المياه، وذلك تحت إشراف أمانى محمد المدنى، مدير عام العلاقات العامة والتوعية بالشركة.

وفيما يلي يرصد "اليوم السابع" في معلومات للقراء، نصائح وخطوات حملة شركة مياة الأقصر للتوعية بترشيد إستهلاك المياة قبيل عيد الفطر المبارك وخلال أيام العيد:

1.    تم توزيع لوحات إرشادية بالمقاهى والشوارع الرئيسية والفرعية للتوعية بترشيد استهلاك المياه

2.    تم التوجه للمواطنين فى مواقعهم لحثهم على عدم الإسراف فى المياه

3.    شملت الحملة نشر الرسائل المتعلقة بعدم الإسراف وترشيد استهلاك المياه

4.    الحملات تسعي لخدمة المواطنين بالاستفادة من المياه فى الشرب بدلاً من إهدارها فى مجال التنظيف المنزلى والغسيل

5.    ناشدت الشركة السيدات بغسيل السجاد بجردل مياه بدلاً من فتح الصنابير والإسراف في المياه

6.    عدم رش الشوارع بالمياه النقية وتجريم استخدام خراطيم المياه خاصة فى المقاهى

7.    ضرورة التعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحى وعدم إلقاء المخلفات فى بيارات الصرف الصحى

8.    حماية بيارات الصرف يساهم في تفادى ما ينتج عنها من أضرار بيئية وصحية

9.    ضرورة استخدام الأكياس لجمع المخلفات لحماية شبكات الصرف الصحى من الانسداد

10.   الاتصال فورًا فى حالة حدوث مشكلة مياه أو صرف بالرقم المجانى لغرفة عمليات الخط الساخن 125 أو الرقم الأرضى 0952282406 لسرعة الحل

 

 


الاقصر

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