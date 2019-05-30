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شاهد.. بث مباشر لتوافد قادة دول مجلس التعاون الخليجي لقصر الصفا بمكة

الخميس، 30 مايو 2019 10:17 م
شاهد.. بث مباشر لتوافد قادة دول مجلس التعاون الخليجي لقصر الصفا بمكة قادة دول مجلس التعاون الخليجى
كتب إبراهيم حسان

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يقدم "اليوم السابع" بث مباشر، لتوافد قادة دول مجلس التعاون الخليجي، إلى قصر الصفا بمكة المكرمة، وفى استقبالهم الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية، تمهيدا لانطلاق القمم العربية.

وتنطلق اليوم الخميس فى مكة المكرمة أعمال القمتين الطارئتين العربية والخليجية اللتين دعت لهما المملكة العربية السعودية، فيما تعقد، غداً الجمعة، أعمال قمة منظمة التعاون الإسلامى تحت عنوان "قمة مكة يداً بيد نحو المستقبل"، بمشاركة أعضاء مجلس التعاون الخليجى والجامعة العربية، وتهدف الأولى بحث الاعتداءات الإرهابية على الخليج والتهديدات الإيرانية، وتركز القمة الاسلامية على القضية الفلسطينية والإسلاموفوبيا.


الملك سلمان

القمة الخليجية

القمة العربية

مكة

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