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سى.إن.إن: المسلمون فى أمريكا يخشون الكشف عن هوياتهم الجنسية

الخميس، 30 مايو 2019 12:03 م
سى.إن.إن: المسلمون فى أمريكا يخشون الكشف عن هوياتهم الجنسية ترامب
كتبت: إنجى مجدى
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قالت شبكة "سى.إن.إن" إن فى إستطلاع للرأى بين المسلمين الأمريكيين، رفض أى شخص تعريف نفسه على أنه مثلى الجنس، مشيرة إلى أنه بالنسبة للعديد من المسلمين المثليين فإن الخروج إلى النور ومواجهة عائلاتهم ومجتمعاتهم الدينية قرارا محفوف بالمخاطر.

 

ويقول تقرير الشبكة الأمريكية، الخميس، إن عدد الأمريكيين المسلمين الذين يرون ضرورة قبول المثلية الجنسية،  تضاعف خلال العقد الماضى إلى 52%، وربما يكون أعلى بين جيل الألفية.

 

ويشير التقرير إلى مسجد الرابية، الذى تم تاسيسه فى شيكاغو عام 2016، على خمسة ركائز اساسية لقبول الجميع، بما فى ذلك التعهدات بأن يكون "محوره المرأة" ومناهضة العنصرية ضد المثليين، والترحيب بمجموعة متنوعة من التقاليد الإسلامية. المسجد اسسته مهدية لين، وهى امرأة متحولة جنسياً.

 

ولعدة سنوات، حضرت لين فى أحد المساجد فى مجتمع مسلم محافظ صغير فى أوكلاهوما، حيث كانت الناس تعتقد أنها امرأة مستقيمة، وتقول لين: "كان هناك دائمًا خطر معرفة هويتى الجنسية.. لكن فى ذلك الوقت، أردت فقط التركيز على إيمانى".

 

 


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