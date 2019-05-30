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رى أسوان: ترميم جسر ترعة السيالة وتطهير ترعة بلانة بأدفو

الخميس، 30 مايو 2019 01:00 ص
رى أسوان: ترميم جسر ترعة السيالة وتطهير ترعة بلانة بأدفو معالجة وترميم انهيار جسر نوسة
أسوان- صلاح المسن
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قال المهندس محمد عبد الرؤوف، مدير عام الإدارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان، أنه جارى معالجة وترميم جسر ترعة سيالة الرديسية كيلو 5.300 برايسر، والعمل على مدار اليوم بها صباحا ومساء، حيث تشمل الجهود حفر ثم تجهيز الموقع ثم صب قميص خرسانى ثم الردم ضمن أعمال التشغيل الذاتى بهندسة أدفو شرق.

وأضاف عبد الرؤوف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه جارى أعمال التطهيرات ونزع الحشائش على ترعه بلانه ورفع ناتج التطهير، ضمن عملية صيانة المجارى المائية بهندسة الطويسة، وأعمال التطهيرات الميكانيكية على ترعه وادى النقرة الرئيسية ضمن عملية صيانة المجارى المائية بهندسة وادى النقرة.

وأضاف مدير عام الإدارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان، أنه جارى أعمال التطهير ونزع الحشائش بالصولات والجرارات الزراعية على ترعة الطويسة ورفع ناتج التطهير من أمام محطة بلانة والتطهيرات اليدوية على ترعة عنيبة، ضمن عملية صيانة المجارى المائية بهندسة الطويسة، وذلك استعدادا لانتظام إدارة وتوزيع المياه بجميع الهندسات التابعه للإدارة خلال فترة أقصى الاحتياجات المقبلة والتى بدأت بالفعل فى أسوان.

ترميم--(1)
معالجة وترميم انهيار جسر نوسة

 

ترميم--(2)
 العمل على مدار اليوم 

 

ترميم--(3)
جانب آخر

 

ترميم--(4)
 أعمال التشغيل الذاتى بهندسة أدفو شرق

 

ترميم--(5)
رى أسوان

 

ترميم--(6)
قميص خرسانى

 

 


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قطاع الرى

بلانه

ادفو

رى اسوان

محافظة أسوان

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