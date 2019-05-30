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رئيس الوزراء يتابع موقف مشروعات وزارة الصحة وتوفير تمويل مبادراتها

الخميس، 30 مايو 2019 03:35 م
رئيس الوزراء يتابع موقف مشروعات وزارة الصحة وتوفير تمويل مبادراتها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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** مدبولى: ملفات الصحة على أجندة اهتمامات الحكومة.. ومتابعة مستمرة لتنفيذ التكليفات بما يخدم مصالح المواطنين

 
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً؛ لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من ملفات عمل وزارة الصحة، وضمان توافر التمويل المطلوب لتنفيذ المبادرات التى تم الإعلان عنها فى هذا القطاع. 
 
 وفى بداية الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على اهتمام الدولة بملف الصحة، والعمل على تحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذا القطاع المهم، والسعى لتوفير المخصصات المالية اللازمة لمختلف التجهيزات والمستلزمات لتطوير الأداء داخل المؤسسات الطبية، تلبية لاحتياجات المواطنين فى هذا المجال، مشيراً إلى أنه تم إطلاق العديد من المبادرات والبرامج التى تستهدف إحداث نقلة نوعية فى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
 
وتم إستعراض آخر المستجدات المتعلقة بالمشروع القومى للتأمين الصحى الشامل، الذى سيبدأ تنفيذه فى محافظة بورسعيد ضمن المرحلة الأولى للمشروع، كما عرضت الوزيرة الموقف التنفيذى للمشروع القومى للمستشفيات النموذجية التى يتم إقامتها على مستوى محافظات الجمهورية، بحيث تضمن توفير مستوى خدمات صحية لائقة للمواطنين، وكذا المشروع القومى لتصنيع وفصل البلازما، والمبادرة الرئاسية لدعم الاستثمار فى مقدمى الخدمة الصحية.
 
كما تم عرض  تقريراً حول الموقف الخاص بالمبادرات التى تم إطلاقها مؤخراً تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومنها مبادرة "صحة المرأة المصرية"، ومبادرات الشراء الموحد للمستلزمات والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى ما يتعلق بدعم مخصصات العلاج على نفقة الدولة.
 
وفى ختام الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن الحكومة تضع ملفات الصحة على أجندة الاهتمامات، وهناك اتفاق مع وزيرى التخطيط والمالية على توفير التمويل اللازم للمبادرات التى يتم تنفيذها فى هذا القطاع، وهناك متابعة مستمرة لتنفيذ تكليفات الرئيس فى هذا القطاع، بما يخدم مصالح المواطنين.           
 
 
 
 

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قطاع الصحة

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى


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