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خلال ساعات.. نظر استئناف النيابة على إخلاء سبيل متهمتين بـ"خلية ابنة الشاطر"

الخميس، 30 مايو 2019 05:00 ص
خلال ساعات.. نظر استئناف النيابة على إخلاء سبيل متهمتين بـ"خلية ابنة الشاطر" خيرت الشاطر
كتبت أمنية الموجى
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تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، استئناف نيابة أمن الدولة العليا، على قرار إخلاء سبيل كلٍ من مروة مدبولي، وسمية ناصف، المتهمتين بالانضمام لخلية "ابنة الشاطر"، بتدابير احترازية.

كانت محكمة جنايات القاهرة قررت أمس الأول إخلاء سبيل المتهمين بتدابير احترازية، وقررت النيابة الاستئناف على القرار،  وكشفت التحريات الأمنية حول المتهمين فى القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، عن انضمام المتهمين إلى جماعة إرهابية، وتلقى تمويلات بغرض الإرهاب، والمشاركة فى إتفاق جنائى الغرض منة ارتكاب جريمة إرهابية.

ونسبت نيابة أمن الدولة العليا، للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية؛ بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.

كانت قوات الأمن، ألقت القبض على المتهمين؛ لصدور قرار بضبطهما وإحضارهما على ذمة التحقيقات الجارية بالقضية.

 

 

 

 


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خلية ابنة الشاطر

جنايات القاهرة

نيابة امن الدولة

تدابير احترازية


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