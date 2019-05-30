سوبر كورة
Ads
الخميس، 30 مايو 2019 01:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

جمارك سفاجا تحبط محاولات تهريب سجائر ومستلزماتها وعدد من الألعاب النارية

الخميس، 30 مايو 2019 12:50 ص
جمارك سفاجا تحبط محاولات تهريب سجائر ومستلزماتها وعدد من الألعاب النارية جانب من المضبوطات
البحر الأحمر - عماد عرفة -فايزة مرسال
إضافة تعليق
تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة مدحت رجب أحمد مدير عام جمارك سفاجا بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى من ضبط 4 محاولات تهرب جمركى لكمية من السجائر والشيش الإلكترونية ومستلزماتها بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955

وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع الواردة من ميناء ضبا السعودى على الباخرة الحرية تم الاشتباه فى مشمول شهادة الأمتعة الشخصية رقم 6476 لسنة 2019 باسم الراكب م.ف.م وبتفتيش الأمتعة الشخصية تبين وجود 235 شيشة إلكترونية مناشئ مختلفة و660 مبسم شيشة إلكترونية منشأ الصين مخبأة داخل سماعات صوت كبيرة و12 مفتاح تحكم وتشغيل منشأ كورى  60 جهاز منظم للجهد و2 جهاز منظم لشبكة اتصالات و31 قطع إلكتونية من لدائن مخبأة داخل ضمن أمتعته الشخصية.

وفى المحاولة الثانية وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع الواردة من ميناء ضبا السعودى تم الاشتباه فى مشمول شهادة الأمتعة الشخصية رقم 6480 لسنة 2019 باسم الراكب  ص.ع.ع وبتفتيش الأمتعة الشخصية تبين وجود 39 شيشة إلكترونية و13 علبة بكل منها عدد من  السجائر الإلكترونية و425 زجاجة زيت سجائر إلكترونية مخبأة داخل أمتعتة الشخصية و62 علبة مباسم للشيش الإلكترونية و20 علبة فلاتر للشيش و18 شاحن للشيش مخبأة داخل الأمتعة الشخصية.

وفى المحاولة الثالثة وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع الواردة على الباخرة إكسبريس وبتفتيش مشمول شهادة الأمتعة الشخصية رقم 6625 لسنة 2019 بإسم الراكب  م.م.ج تبين وجود 170 علبة بكل منها عدد من  السجائر الإلكترونية مخبأة داخل أمتعته الشخصية.

وفى المحاولة الرابعة والأخيرة وأثناء تفتيش مشمول شهادة الأمتعة الشخصية رقم 6443 لسنة 2019 بإسم الراكب ر.ي.ن تم ضبط 25 شمروخًا داخل طرد من الورق المقوى ضمن الأمتعة الشخصية للراكب.

وتم الضبط بمعرفة اللجنة الجمركية المكونة من عرفات محمد السيد وأسامة هويدى وسامح خليل مأمورى الحركة وهشام عوض ومختار تامر مشرفى الحركة وشعبان الريس مدير الحركة ومصطفى حمدى ومحمد عامر وعماد حمدى مأمورى التعريفة وشحاتة عبد الحميد ومصطفى هاشم مديرى التعريفة وحسن عيد وعبدالله حسن بالأمن الجمركى وعبدالعظيم زيدان بمكافحة التهرب الجمركى تحت إشراف حمدى صابر مدير المجمع، وبلغت التعويضات المستحقة 2 مليون و131 ألفًا و360 جنيهًا.

وقرر مدحت رجب أحمد مدير عام جمارك سفاجا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير 4 محاضر ضبط جمركى والتحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.

2
 

 

3
 

 

 

4
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

جمارك سفاجا تضبط 4 محاولات تهرب جمركى لكمية المستلزمات الطبية والولاعات

صور.. جمارك سفاجا تضبط طائرة تجسس وشاشات كمبيوتر قبل تهريبها جمركياً

جمارك سفاجا تضبط محاولة تهريب جهاز تنقيب عن المعادن الثمينة

جمارك سفاجا تضبط محاولة تهريب بنادق ضغط الهواء والمناظير

جمارك سفاجا

محاولات تهريب جمركية

شيش الكترونية


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها

6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فىمادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد .. شرح وافى لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فىمادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد .. شرح وافى لأهم أجزاء المقرر

جمال عبد الناصر: شخصية المهندس فى "حكايتى" تختلف عن كل الآباء فى الدراما.. الشخصية مليئة بالتناقضات وكنت أتوقع رد فعل مختلف لكنها وصلت للجمهور كما أريد.. والمخرج أحمد سمير فرج "مايسترو"

جمال عبد الناصر: شخصية المهندس فى "حكايتى" تختلف عن كل الآباء فى الدراما.. الشخصية مليئة بالتناقضات وكنت أتوقع رد فعل مختلف لكنها وصلت للجمهور كما أريد.. والمخرج أحمد سمير فرج "مايسترو"

اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس

اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس

4 حاجات لازم تعمليها بعد الاستحمام للعناية بصحة شعرك

4 حاجات لازم تعمليها بعد الاستحمام للعناية بصحة شعرك

الرجوع الى أعلى الصفحة