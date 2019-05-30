جمارك سفاجا تحبط محاولات تهريب سجائر ومستلزماتها وعدد من الألعاب النارية

وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع الواردة من ميناء ضبا السعودى على الباخرة الحرية تم الاشتباه فى مشمول شهادة الأمتعة الشخصية رقم 6476 لسنة 2019 باسم الراكب م.ف.م وبتفتيش الأمتعة الشخصية تبين وجود 235 شيشة إلكترونية مناشئ مختلفة و660 مبسم شيشة إلكترونية منشأ الصين مخبأة داخل سماعات صوت كبيرة و12 مفتاح تحكم وتشغيل منشأ كورى 60 جهاز منظم للجهد و2 جهاز منظم لشبكة اتصالات و31 قطع إلكتونية من لدائن مخبأة داخل ضمن أمتعته الشخصية.

وفى المحاولة الثانية وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع الواردة من ميناء ضبا السعودى تم الاشتباه فى مشمول شهادة الأمتعة الشخصية رقم 6480 لسنة 2019 باسم الراكب ص.ع.ع وبتفتيش الأمتعة الشخصية تبين وجود 39 شيشة إلكترونية و13 علبة بكل منها عدد من السجائر الإلكترونية و425 زجاجة زيت سجائر إلكترونية مخبأة داخل أمتعتة الشخصية و62 علبة مباسم للشيش الإلكترونية و20 علبة فلاتر للشيش و18 شاحن للشيش مخبأة داخل الأمتعة الشخصية.

وفى المحاولة الثالثة وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع الواردة على الباخرة إكسبريس وبتفتيش مشمول شهادة الأمتعة الشخصية رقم 6625 لسنة 2019 بإسم الراكب م.م.ج تبين وجود 170 علبة بكل منها عدد من السجائر الإلكترونية مخبأة داخل أمتعته الشخصية.

وفى المحاولة الرابعة والأخيرة وأثناء تفتيش مشمول شهادة الأمتعة الشخصية رقم 6443 لسنة 2019 بإسم الراكب ر.ي.ن تم ضبط 25 شمروخًا داخل طرد من الورق المقوى ضمن الأمتعة الشخصية للراكب.

وتم الضبط بمعرفة اللجنة الجمركية المكونة من عرفات محمد السيد وأسامة هويدى وسامح خليل مأمورى الحركة وهشام عوض ومختار تامر مشرفى الحركة وشعبان الريس مدير الحركة ومصطفى حمدى ومحمد عامر وعماد حمدى مأمورى التعريفة وشحاتة عبد الحميد ومصطفى هاشم مديرى التعريفة وحسن عيد وعبدالله حسن بالأمن الجمركى وعبدالعظيم زيدان بمكافحة التهرب الجمركى تحت إشراف حمدى صابر مدير المجمع، وبلغت التعويضات المستحقة 2 مليون و131 ألفًا و360 جنيهًا.

وقرر مدحت رجب أحمد مدير عام جمارك سفاجا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير 4 محاضر ضبط جمركى والتحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.