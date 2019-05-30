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توقعات باستمرار الطقس الحار والجاف فى أستراليا

الخميس، 30 مايو 2019 01:08 م
توقعات باستمرار الطقس الحار والجاف فى أستراليا تطبيق يظهر الطقس حار _ صورة أرشيفية
سيدنى (رويترز)
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قالت هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية، اليوم الخميس، إن من المتوقع أن يستمر الطقس الحار والجاف فى أرجاء الساحل الشرقى للبلاد لثلاثة أشهر أخرى على الأقل، وهو ما يهدد بخفض الإنتاج الزراعى بشدة.

وأضافت الهيئة فى توقعها الخاص بالشتاء أن هناك احتمالا نسبته 30 % فقط أن تهطل أمطار متوسطة على الساحل الشرقى بين الأول من يونيو حزيران حتى 30 أغسطس.

وبينما يتوقع أن يقتصر الطقس الجاف على الساحل الشرقى فقط، ذكرت الهيئة أن هناك احتمالا نسبته 70 فى المئة على الأقل أن تشهد البلاد بأكملها درجات حرارة أعلى من المتوسط خلال الشهور الثلاثة المقبلة.

وسيؤدى تحقق هذه التوقعات إلى استمرار ظروف الجفاف التى أتلفت الإنتاج الزراعى فى أرجاء الساحل الشرقى لأستراليا لعام ثالث.

وقال توبين جورى مدير الاستراتيجية الزراعية فى كومنولث بنك أوف استراليا إن ذلك سيزيد المخاوف بشأن مصير المحاصيل، خاصة القمح الذى يشكل أكبر الصادرات الزراعية للبلاد.

وكانت إدارة الزراعة والموارد المائية بأستراليا قد وافقت فى وقت سابق من الشهر على دخول أول شحنة قمح إلى البلاد منذ أكثر من عشر سنوات.

 

 


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