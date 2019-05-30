تناول الخضروات يقى الرجل من أمراض القلب والسمنة

أ ش أ

كشفت دراسة جديدة أن استهلاك الخضار والفاكهة يقى من الإصابة بأمراض القلب وبعض أنواع السرطان والسكر من النوع الثانى والسمنة.

وأوضحت الدراسة، التى أجريت فى جامعة "نيويورك"، ونشرت فى مجلة "جاما للطب"، أن فوائد الوجبات الغذائية النباتية للرجال أكبر بكثير من النساء.. كما تسهم التغذية بالوجبات الغذائية النباتية فى زيادة العمر الافتراضى.

ووفق أحدث الأبحاث الطبية التى أجريت فى هذا الصدد، أضافت دراسة أخرى، نشرت فى مجلة "بلوس الطبية"، أن اتباع نظام غذائى غنى بالخضار والفكهة يمكن أن يكون له تأثير إيجابى على نسبة السكر فى الدم، والتى يمكن أن تساعد فى الحفاظ على الشهية وفقدان الوزن.

ونصحت الدراسة الرجال بتناول الخضر، وبدائل البروتين مقل بذور اليقطين والعدس وللوز و بذور السمسم والكاجو.