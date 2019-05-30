تكليف الدكتور رضا البسيونى بتسيير أعمال وحدة تطوير النظم MIS بجامعة طنطا

وحصل الدكتور رضا البسيوني على بكالوريوس (الحاسبات والتحكم الآلي بجامعة طنطا) بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف عام 2005، ثم درجة الماجستير في هندسة الحاسبات والتحكم الآلي من جامعة طنطا، عام 2013، ليحصل بعد ذلك على درجة الدكتوراه في هندسة الحاسبات والتحكم الالى ، من الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، عام 2018.

وعمل "البسيوني"مدرسا مساعدا في مارس 2013، ثم مدرساً بكلية الهندسة اعتباراً من عام 2018 وحتى الآن.