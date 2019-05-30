تفاصيل إنشاء منطقتين لوجستيتين للسلع الغذائية بالبحر الأحمر.. توفران 13 ألف فرصة عمل

البحر الأحمر - عماد عرفة

تتميز محافظة البحر الأحمر بموقعها الجغرافى، والذى يتيح لها أن تطل على عدة دول مختلفة مما يجعلها مهيأة بأن تصبح محورًا تجاريًا من خلال الموانئ المختلفة بها، حيث بدأت محافظة البحر الأحمر فى اتخاذ خطوات جادة بأن تصبح محورًا تجاريًا هامًا من خلال إنشائها منطقتين لوجستيتين للسلع الغذائية بمدينتى الغردقة وسفاجا .

وبدأت خطوات التنفيذ لإنشاء تلك المنطقتين من خلال توقيع اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، مع الدكتور إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، مذكرة تفاهم لإنشائهما على مساحة 120 فدانًا، كل منهما مساحتها 60 فدانًا.

من جانبه قال اللواء صلاح الجمل، مدير عام الاستثمار بمحافظة البحر الأحمر، إن المنطقتين اللوجستيتين بسفاجا والغردقة لهما عدة أهداف؛ أهمها تخفيض أسعار السلع الغذائية من خلال تقليل حلقات التداول بين التجار .

وأضاف الجمل، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المنطقة اللوجستية ستتعامل مع المزارعين أو تجار بشكل مباشر دون تعدد الحلقات، ومن خلالها سيتم تحديد بورصة للمواد الغذائية وخاصة الخضراوات والفواكه، موضحًا أن من خلال المنطقة اللوجستية سيتم تحديد سعر معين للمواد الغذائية يتم تطبيقه على الجميع.

وأوضح "الجمل"، أن المنطقة اللوجستية بمدينة الغردقة جرى تخصيص 60 فدانا لها بجوار المدينة الصناعية الجديدة، ويبلغ حجم الاستثمار بها 3 مليارات جنيه، وتضم نشاطا تجاريا لوجستيا، على أن يقام بها أسواق ومخازن ومبردات.

وتابع الجمل، أن فى المنطقة اللوجستية بسفاجا تم تخصيص أيضًا 60 فدانًا لها بالقرب من قرية أم الحويطات القريبة من الميناء البحرى، الهدف منها توزيع السلع الغذائية على المناطق اللوجستية الأخرى فى المحافظات الأخرى والغردقة لقربها من محافظات مدن الصعيد، وتشمل مخازن رئيسية على مستوى المحافظة تتيح تخزين البضائع الواردة ليتم تجهيزها بشكل جيد وتتسلما عربات مبردات لتوزيعها على المناطق المختلفة، والفائض منها يتم تصديره من خلال ميناء سفاجا البحرى .

وكشف الجمل، أن لم يتم تحديد موعد بدء الإنشاء حتى الآن فى المدينتين أو موعد طرحهما لشركات المقاولات لبدء العمل بها، حيث سيتم مناقشة مذكرة التفاهم من قبل المحافظة والوزارة وتحديد آليات البدء فى الإنشاء .

من جانبه، كان اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، قد قال أول أمس الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفى عقد عقب توقيع مذكرة التفاهم لإنشاء المناطق اللوجستية، مع الدكتور إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن المنطقة اللوجستية بسفاجا ستصبح من أفضل المناطق اللوجيستية المتخصصة فى ظل وجود ميناء ضخم، وكذلك قربها من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأضاف محافظ البحر الأحمر، كذلك فى مدينة الغردقة سوف تخدم المنطقة الوجيستية المتخصصة السياحة وشبكة الفنادق والسياح، مؤكدًا أن تلك المناطق ستتيح آلاف فرض العمل بينها 13 ألف فرصة عمل مباشرة بالغردقة و38 ألف غير مباشرة.

ونقل بيان من محافظة البحر الأحمر تصريحات عن الدكتور إبراهيم عشماوى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، قال إن إنشاء تلك المناطق يأتى فى إطار استهداف الجهاز والحكومة تغطية كافة محافظات الجمهورية بالمناطق اللوجيستية والتجارية.

وأضاف رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه تم حتى الآن طرح 10 فرص استثمارية، ومن المستهدف طرح 5 فرص أخرى قبل نهاية العام فى محافظات البحر الأحمر والوادى الجديد وجنوب سيناء، مضيفًا أن النهوض بالتجارة الداخلية لا يمكن أن يتم دون بنية أساسية .

وكان عقد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر مساء الاثنين الماضى، اجتماعًا مع اللواء صلاح الجمل مدير عام الاستثمار بالبحر الأحمر، واللواء على رضا رئيس مدينة الغردقة، أكد خلاله على تخصيص 60 فدانًا غرب مدينة الغردقة لإقامة المنطقة الوجستية للسلع الغذائية والاستهلاكية، ضمن خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأضاف المحافظ، أن الموقع الذى تم تخصيصه جرى تحديده بجوار المنطقة الصناعية بالطريق الدائرى غرب الغردقة المواجهة لمدينة الحرفيين، لتحقيق التكامل بين مختلف الأنشطة.

كما تهدف المنطقة الى معاونة أصحاب مزارع الوجه القبلى لتصريف منتجاتهم وإمداد أسواق المحافظة والقرى السياحية باحتياجاتهم اليومية من الخضار والفاكهة.

وذكر أن المحافظة تمتد على نحو 1080 كم وتعد أطول محافظات الجمهورية بمساحة تصل لنحو 4200كم، لافتًا إلى أن السياحة هى النشاط الرئيسى بالمحافظة وأن الخدمات والسلع التى يتم تقديمها للسائحين تعد تصديرًا داخليًا للمنتجات المحلية، وكذلك إعادة تصدير للمنتجات المستوردة.

وأشار إلى أن هناك 80 ألف غرفة فندقية فى محافظة البحر الأحمر، لافتًا إلى أن 90%من حجم فرص العمل التى توفرها المحافظة يتم تسكينها من أبناء قرى ونجوع صعيد مصر.