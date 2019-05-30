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تعرف على خطة مديرية أمن بنى سويف لتأمين احتفالات عيد الفطر

الخميس، 30 مايو 2019 05:28 م
تعرف على خطة مديرية أمن بنى سويف لتأمين احتفالات عيد الفطر حملات أمنية - أرشيفية
بنى سويف - أيمن لطفى
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أعلنت مديرية أمن بنى سويف بإشراف من اللواء أشرف عز العرب مساعد الوزير لأمن بنى سويف اليوم الخميس عن خطة تأمين مدن ومراكز المحافظة السبع الإدارية خلال أداء الصلاة واحتفالات عيد الفطر، شملت تأمين الساحات التى خصصتها مديرية الأوقاف لاداء المسلمين صلاة عيدالفطر بها بعدد مناسب من الضباط والأفراد وسيارات الحماية المدنية، علاوة على تكثيف نقاط التفتيش " الكمائن الثابتة والمتحركة " داخل المحافظة وعلى الطرق السريعة والفرعية، والكول الأمنى المسؤول عن تأمين مدينة بنى سويف العاصمة على مدار أربع وعشرين ساعة، بالإضافة إلى التمركزات الثابتة أمام الحدائق والمتنزهات العامة وكورنيش النيل وحديقة الحيوان. 

وتضمنت الخطة أيضا، تنظيم إدارة المرور حملات بالشوارع ومواقف السيارات وتمركزات بالميادين لضبط حركة المرور وتخفيف الاختناقات المرورية وسحب السيارات المتوقفة فى الأماكن الممنوع الانتظار بها، وأيضا التصدى لمخالفات سائقى سبارات الأجرة السرفيس والميكروباص "زيادة تعريفة الأجرة، والامتناع عن نقل المواطنين وتغيير خطوط السير".
 
وشملت خطة مديرية أمن بنى سويف لتأمين احتفالات عيد الفطر استعداد أقسام إدارة الحماية المدنية بتجهيز سيارات الإطفاء بأطقمها والسلم الهيدروليكى ومعدات الإنقاذ البرى، وقطع ومعدات المسطحات المائية والإنقاذ النهرى لضمان سرعة الاستجابة للبلاغات المختلفة.
 
 
 

 


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