تعرف على خطة مديرية أمن بنى سويف لتأمين احتفالات عيد الفطر

بنى سويف - أيمن لطفى

أعلنت مديرية أمن بنى سويف بإشراف من اللواء أشرف عز العرب مساعد الوزير لأمن بنى سويف اليوم الخميس عن خطة تأمين مدن ومراكز المحافظة السبع الإدارية خلال أداء الصلاة واحتفالات عيد الفطر، شملت تأمين الساحات التى خصصتها مديرية الأوقاف لاداء المسلمين صلاة عيدالفطر بها بعدد مناسب من الضباط والأفراد وسيارات الحماية المدنية، علاوة على تكثيف نقاط التفتيش " الكمائن الثابتة والمتحركة " داخل المحافظة وعلى الطرق السريعة والفرعية، والكول الأمنى المسؤول عن تأمين مدينة بنى سويف العاصمة على مدار أربع وعشرين ساعة، بالإضافة إلى التمركزات الثابتة أمام الحدائق والمتنزهات العامة وكورنيش النيل وحديقة الحيوان.