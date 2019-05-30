تعاون مصرى تيشيكى لتطوير محطات الكهرباء لترام الإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

أعلنت الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، برئاسة المهندس محمد زكريا ، رئيس هيئة النقل العام، أن هناك تعاون مع دولة التشييك لرفع كفاءة محطات الكهرباء التابعة للهيئة ، حيث تم عقد لقاء مع وفد من دولة التشيك بشأن تطوير ورفع كفاءة محطات الكهرباء الخاصه بالترام.

من جانبة قال مهندس محمد الغزولى ، رئيس ورش العمرات بترام المدنية ، فى تصريحات صحفية اليوم ، إن أعمال التطوير تم بالتوزاى مع الخطه الموجودة لرفع وتطوير كفاءة الترام حتى يكون الترام مستقبلا الوسيلة الأولى فى المحافظه لنقل الركاب ،خاصة أنه لا يصدر عنه تلوث بيئى مثل المركبات التى تعمل بالوقود حفاظا على الصحة العامة للمواطنين بالاسكندرية .

و قد عقد الاجتماع بين كل المهندس محمد زكريا رئيس هيئة النقل العام و المهندسين مسؤلى الكهرباء بالهيئة والوفد التشيكى ووضع الخطط والالات والمهام اللازمه لرفع وتطوير كفاءة المحطات الخاصه بتشغيل الترام، و ذلك فى اطار الاستعدادات والخطة الشامله لهيئة النقل العام على أن يكون الترام الوسيلة الرئيسية الأولى لنقل الركاب على مستوى وسائل النقل بالمحافظة.