سوبر كورة
Ads
الخميس، 30 مايو 2019 11:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تعاون مصرى تيشيكى لتطوير محطات الكهرباء لترام الإسكندرية

الخميس، 30 مايو 2019 10:13 م
تعاون مصرى تيشيكى لتطوير محطات الكهرباء لترام الإسكندرية جانب من اللقاء
الاسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، برئاسة المهندس محمد زكريا ، رئيس هيئة النقل العام، أن هناك تعاون مع دولة التشييك لرفع كفاءة محطات الكهرباء التابعة للهيئة ، حيث  تم عقد لقاء مع وفد من دولة التشيك بشأن تطوير ورفع كفاءة محطات الكهرباء الخاصه بالترام.

من جانبة قال مهندس محمد الغزولى ، رئيس ورش العمرات بترام المدنية ، فى تصريحات صحفية اليوم  ، إن أعمال التطوير تم بالتوزاى مع الخطه الموجودة لرفع وتطوير كفاءة الترام حتى يكون الترام مستقبلا الوسيلة الأولى فى المحافظه لنقل الركاب ،خاصة أنه لا يصدر عنه تلوث بيئى مثل المركبات التى تعمل بالوقود حفاظا على الصحة العامة للمواطنين  بالاسكندرية .

و قد عقد الاجتماع بين كل المهندس محمد زكريا رئيس هيئة النقل العام و المهندسين مسؤلى الكهرباء بالهيئة والوفد التشيكى ووضع الخطط والالات والمهام اللازمه لرفع وتطوير كفاءة المحطات الخاصه بتشغيل الترام، و ذلك فى اطار الاستعدادات والخطة الشامله لهيئة النقل العام على أن يكون الترام الوسيلة الرئيسية الأولى لنقل الركاب على مستوى وسائل النقل بالمحافظة.

 

 


الاسكندرية

النقل العام

ترام الاسكندرية

محطات الكهرباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إعادة تأهيل عربات الترام بالإسكندرية استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية

الثلاثاء، 28 مايو 2019 09:00 م

"النقل العام":خروج الترام الجديد فى رحلة من محرم بك لكرموز للتدريب و التشغيل

الأحد، 10 فبراير 2019 03:52 م

فيديو وصور.. وصول الترام الجديد لورش النقل العام بالإسكندرية تمهيدا لبدء التشعيل

السبت، 09 فبراير 2019 06:34 م

رئيس هيئة نقل بالاسكندرية:الأتوبيس الكهربائى وفر 30% من أموال الصيانة وتكلفة الكيلو 1.10 جنيه فقط..تصنيع عربات الترام فى مصر مستقبلا .. و" الترام كافية" من أنجح مشروعات الهيئة وقريبا تطبيق "التذكرة الموحدة"

الأحد، 23 ديسمبر 2018 11:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

اليوم السابع: السيسى يتصدى للتمييز والكراهية بقمة مكة المكرمة

اليوم السابع: السيسى يتصدى للتمييز والكراهية بقمة مكة المكرمة

موجز أخبار مصر للساعة 6.. إجازة العيد 3 أيام للحكومة ويومان للقطاع الخاص

موجز أخبار مصر للساعة 6.. إجازة العيد 3 أيام للحكومة ويومان للقطاع الخاص

أسرار رحلات الكبار على الطائرات الخاصة.. مضيفات طيران تكشفن حياة الأغنياء فى السماء.. نجوم البوب يحتفلون بأعياد ميلادهم جوا.. الأثرياء يصطحبون أسلحة وجثث موتى.. ومضيفة قدمت وجبة عشاء بمليون جنيه إسترلينى (صور)

أسرار رحلات الكبار على الطائرات الخاصة.. مضيفات طيران تكشفن حياة الأغنياء فى السماء.. نجوم البوب يحتفلون بأعياد ميلادهم جوا.. الأثرياء يصطحبون أسلحة وجثث موتى.. ومضيفة قدمت وجبة عشاء بمليون جنيه إسترلينى (صور)

صرف مرتبات موظفى الدولة يوم 23 يونيو.. وزيادة أيام الصرف بمناسبة الأعياد

صرف مرتبات موظفى الدولة يوم 23 يونيو.. وزيادة أيام الصرف بمناسبة الأعياد

شاهد فى دقيقة.. "طهران ـ واشنطن" نيران الغضب فى مواجهة السيناريوهات المفتوحة

شاهد فى دقيقة.. "طهران ـ واشنطن" نيران الغضب فى مواجهة السيناريوهات المفتوحة

من الكلاسيك لأحدث تقاليع.. شاهد كيف تغير تصميم وألوان غرف المعيشة خلال عقود

من الكلاسيك لأحدث تقاليع.. شاهد كيف تغير تصميم وألوان غرف المعيشة خلال عقود

قطط مجرمة.. صور طريفة تكشف حيوانات أليفة "متلبسة بالجريمة"

قطط مجرمة.. صور طريفة تكشف حيوانات أليفة "متلبسة بالجريمة"

مهارة غريبة.. فتاة تفتخر بقدرتها على القفز فوق الأسوار .. شوف الصور

مهارة غريبة.. فتاة تفتخر بقدرتها على القفز فوق الأسوار .. شوف الصور

حظك اليوم الخميس 30/ 5/ 2019 برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. نجاح قادم

حظك اليوم الخميس 30/ 5/ 2019 برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. نجاح قادم

حظك اليوم الخميس 30/ 5/ 2019 برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. اقضى وقت أطول مع عائلتك

حظك اليوم الخميس 30/ 5/ 2019 برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. اقضى وقت أطول مع عائلتك

الحب يشفى.. قصة امرأة أذاها التنمر حول جسدها وأصلح نفسيتها زوجها

الحب يشفى.. قصة امرأة أذاها التنمر حول جسدها وأصلح نفسيتها زوجها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة