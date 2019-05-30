ترامب يأمل بنجاح المفاوضات الفنزويلية فى النرويج

وكالات الأنباء

أعرب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن أمله بأن يتمكن طرفا النزاع فى فنزويلا من إيجاد حل أثناء المفاوضات بينهما فى النرويجن حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وقال ترامب تعليقا على المفاوضات بين السلطات الفنزويلية والمعارضة، اليوم الخميس: "أود أن يتمكنوا من تسوية قضاياهم. وحسبما أفهم، هناك مفاوضات كثيرة جارية"، مؤكدا "تأييده الكامل للشعب الفنزويلي".

وأضاف أن واشنطن تتابع التطورات في فنزويلا، وجرت جولتان من المفاوضات غير المباشرة بين السلطات الفنزويلية والمعارضة في العاصمة أوسلو بوساطة النرويج.

وأكدت الخارجية النرويجية في ختام الجولة الأخيرة يوم الأربعاء أن الطرفين "أظهرا رغبة في التقدم باتجاه إيجاد حل تفاوضي" للأزمة.