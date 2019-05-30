تجديد حبس سائق اللودر المتسبب فى انفجار ماسورة الغاز بالإسكندرية

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح كرموز بالإسكندرية، تجديد حبس سائق لودر 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد التسبب فى واقعة انفجار ماسورة غاز بمحور المحمودية ما أسفر عن تفحم 9 سيارات ومركبة توك توك.

كانت النيابة العامة وجهت له تهمتى الإضرار العمدى بالمال العام والتسبب فى حرق السيارت، كما أمرت بسرعة ضبط وإحضار مسؤولين آخرين وهما المهندس التنفيذى للمشروع التابع لشركة المقاولات و الملاحظ على أعمال الحفار.

وكانت النيابة استدعت مسؤولى شركة "ت" للمقاولات التى تقوم باعمال الحفر بمحور المحمودية الى سراى النيابة للتحقيق وتشكيل لجنة من فنيين شركة الغاز والدفاع المدنى والأدلة الجنائية للوقوف على أسباب الحادث وتحديد المسؤوليات.

وتبين من تحقيقات النيابة أن الحادث أسفر عن إصابة ضابط بالدفاع المدنى أثناء إطفاء الحريق وتم نقله إلى مستشفى الشرطة العلاج فضلا عن احتراق 7 سيارات ملاكى وميكروباص أجرة 14 راكب وميكروباص صغير الحجم ومركبة توك توك وأمرت النيابة باستدعاء أصحابها .

كان اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد حدوث كسر بماسورة غاز طبيعي واشتعال النيران بها أثناء أعمال الحفر بجوار كوبري راغب.

انتقل اللواء أحمد بسيوني، سكرتير العام المحافظة، واللواء محمود حسن نائب مدير الأمن، واللواء عبد الفتاح إبراهيم، نائب مدير الأمن لقطاع وسط، واللواء شريف أبو خيار مساعد مدير الأمن ، والعميد جمال ياسين مدير إدارة الحماية المدنية الى موقع الحادث.

جرى إغلاق صمامات الغاز لمنع حدوث تسريب من قبل شركة "ناتاجاس" وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق وإخماد اندلاع اللهب.