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تاريخ الإخوان الأسود فى تزييف الحقائق.. بدأ منذ حسن البنا

الخميس، 30 مايو 2019 06:00 ص
تاريخ الإخوان الأسود فى تزييف الحقائق.. بدأ منذ حسن البنا الإخوان - صورة أرشيفية
كتب أحمد عرفة
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كشف عبد الشكور عامر الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، تاريخ الإخوان فى تزييف الحقائق، موضحًا أن سياسة تشويه الإخوان لخصومها السياسيين أحد أهم وسائل الجماعة فى حربها ضد الدولة المصرية ومؤسساتها منذ نشأة الجماعة عام 1928 وحتى يومنا الحاضر .

 

وأضاف الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، أنه فى الخمسينيات حاولت الجماعة تشويه ثورة الشعب المصرى عام 1952 واتهام الضباط الأحرار بسرقة ثورة الشعب المصرى، وحاولوا تشويه مجلس قيادة الثورة بنشر الأكاذيب عبر بعض وسائل الإعلام آنذاك، والتى تمثلت فى بعض الصحف والمجلات التابعة لها.

 

وأوضح عبد الشكور عامر، أن للجماعة قنواتها الإعلامية وكتائبها الإلكترونية التى تعتمد عليها فى نشر الشائعات والأكاذيب الممنهجة، فيدخل المئات من عناصرها الذين تدربوا خصيصًا على هذا الأسلوب على مواقع التواصل الاجتماعى لتداول ونشر الصور ومقاطع الفيديوهات المفبركة، والتى تعتمد فيها الجماعة على أسلوب "القص واللصق والفوتوشوب"، وذلك لحرق خصومها السياسيين وتشويه الدولة والتقليل من جهودها، أو لتأليب الرأى العام ضد مؤسسات الدولة، كما حدث منذ أيام فى واقعة طلاب الثانوية العامة الذين أبدوا تظلمهم من امتحانات التابلت.


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