تأييد إخلاء سبيل متهمتين بالانضمام لـ"خلية ابنة الشاطر"

كتبت أمنية الموجي

رفضت محكمة جنايات القاهرة، استئناف نيابة أمن الدولة العليا علي إخلاء سبيل كلا من مروة مدبولي، وسمية ناصف، المتهمتين بالانضمام لخلية "ابنة الشاطر"، وأيدت قرار إخلاء سبيل المتهمتين بتدابير إحترازية.

وكشفت التحريات الأولية عن انضمام المتهمين إلي جماعة إرهابية، وتلقى تمويلات بغرض الإرهاب، والمشاركة في إتفاق جنائي الغرض منة إرتكاب جريمة إرهابية.

ونسبت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول، للمتهمين في القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، الانضمام لجماعة إرهابية؛ بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.

كانت قوات الأمن، ألقت القبض على المتهمين؛ لصدور قرارا بضبطهم وإحضارهم على ذمة التحقيقات الجارية بالقضية.