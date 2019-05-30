بدء اللجنة الثانية للقسم الأدبى بالثانوية الأزهرية بمادة الإنشاء

انطلقت الآن اللجنة الثانية بثالث أيام امتحانات الثانوية الأزهرية ،للقسم الأدبى،حيث يؤدى الطلاب امتحان مادة الإنشاء "،والتى تبدأ فى تمام الحادية عشر والنصف وتنتهى فى الواحدة والنصف ظهرا.
وكان قد أدى الطلاب امتحان مادة البلاغة باللجنة الاولى، الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية الازهرية تستمر حتى 29 يونيو القادم ،بنظام البوكليت ،حيث يؤدى الطلاب الامتحانات وعددهم 151 ألف طالب وطالبة منهم 100 ألف بالقسم الادبى و51 ألف للقسم العلمى ،موزعين على نحو 572 لجنة و30 ألف مراقب .
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