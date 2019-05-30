بدء اللجنة الثانية للقسم الأدبى بالثانوية الأزهرية بمادة الإنشاء

كتب لؤى على

انطلقت الآن اللجنة الثانية بثالث أيام امتحانات الثانوية الأزهرية ،للقسم الأدبى،حيث يؤدى الطلاب امتحان مادة الإنشاء "،والتى تبدأ فى تمام الحادية عشر والنصف وتنتهى فى الواحدة والنصف ظهرا.