المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بحيازة ترامادول وسلاح نارى

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى التجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "ر. م" بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه، لاتهامه بحيازة مخدر الترمادول وسلاح نارى.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجى ومحمود عبد المنعم القرموطى ومحمد إبراهيم عبد الصمد، وأمانة سر محمد سنوسى ومحمد صابر.

وأسندت النيابة للمتهم "ر. م"، "عامل"، تهمة حيازة مخدر الترمادول بقصد الاتجار، وحيازة سلاح نارى مششخن بدون تصريح وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحالته إلى الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.