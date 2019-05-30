المشدد 10 سنوات لربة منزل وأثنين أخرين بتهمة تشكيل عصابى لتجارة المخدرات فى المرج

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة ربة منزل وأثنين أخريت، بالسجن المشدد 10 سنوات، وذلك بتهمة تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الاجرامى بتجارة بالمواد المخدرة، فى المرج.

البداية كانت أثناء بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة المرج تفيد بقيام " هناء.س" 38 سنة بالإتجار فى المواد المخدرة متخذه من دائرة القسم وكرا لها لترويج المواد المخدرة بين المواطنين، وبعمل التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبطها أثناء تواجدها فى منزلها، وبحوزتها كمية كبيرة بلغت 1.5 كليو من مخدر الحشيش، نتخذه من المنزل وكرا لها لترويج المواد المخدرة، بمساعدة كلا من " وائل.م 30 سنه عاطل، و " عماد.ن " 25 سنه عاطل.

وبمواجهتهم، اعترفوا بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتمت احالتهم للنيابة العامة، التى أحالتهم لمحكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيق، التى أصدرت حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات عليهم .