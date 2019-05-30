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المتهمان بسرقة 40 عداد مياه فى المرج: "بنبيعها لتاجر خردة"

الخميس، 30 مايو 2019 10:58 ص
المتهمان بسرقة 40 عداد مياه فى المرج: "بنبيعها لتاجر خردة" عداد مياه-أرشيفية
كتب كريم صبحى
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أدلى المتهمان بسرقة عدادات المياه، باعترافات تفصيلية أمام محمد عرجاوى وكيل أول نيابة المرج، حيث اعترف المتهمان بمراقبة المنازل أكثر من يوم، واختيار وقت متأخر من الليل لإتمام عملية السرقة. 
 
وأضافا المتهمان أنهما يقطعان مواسير الصرف الصحى، للاستيلاء على عدادات المياه، حيث تمكنا من سرقة 40 عداد مياة وبيعها لأحد تجار الخردة بثمن بخس. 
 
كان قسم شرطة المرج قد تلقى عدة بلاغات من مواطنين، تفيد بسرقة عدادات المياه من مداخل منازلهم، وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة، حددت الأجهزة الأمنية هوية المتهمين، وتبين أنهما "عاصم. ف"، و"رمضان. ع"، عاطلين، وبإعداد كمين لهما، تم ضبطهما.
 
وبمواجهة المتهمين، اعترفا بصحة الاتهام المنسوب إليهما، وسرقتهما 40 عدادا من مداخل العمارات والمنازل فى منطقة المرج، فأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 
 

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المرج

حوادث المرج

جريمة السرقة

سرقة عدادات المياة


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