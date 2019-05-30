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الخميس، 30 مايو 2019 03:53 م
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القبض على 12 تاجر مخدرات وضبط أسلحة وذخائر فى حملة أمنية بكفر شكر وشبين

الخميس، 30 مايو 2019 03:32 م
القبض على 12 تاجر مخدرات وضبط أسلحة وذخائر فى حملة أمنية بكفر شكر وشبين حبس -أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 12 تاجر مخدرات وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة، والأسلحة النارية تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.
 
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحيي راضى رئيس المباحث ، بالقبض على 12 تاجر مخدرات خلال حملة أمنية شملت اقسام بنها وشبرا الخيمة وقليوب وكفر شك، وتم  ضبط  كميات متنوعة من المواد المخدرة عباره عن 600 جرام من  الحشيش المخدر، و500 جرام من  مخدر الهيروين و250 جرام بانجو، ومبالغ مالية، و4 قطع أسلحة نارية غير مرخصة وتم التحفظ علي المتهمين والمضبوطات وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.
 
 

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كفر شكر

مخدرات متنوعة

تجار مخدرات

مباحث القليوبية


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