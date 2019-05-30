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السجن المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة تجارة مخدر الحشيش فى الساحل

الخميس، 30 مايو 2019 04:48 م
السجن المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة تجارة مخدر الحشيش فى الساحل حشيش،ارشيفية
كتب عبد الله محمود
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قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بالسجن المشدد 10 سنوات على عاطل، بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بالساحل.
 
 
البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم الساحل، معلومات تفيد بقيام على.م 43 سنه، بالإتجار فى المواد المخدرة، متخذا من دائرة قسم الساحل مكانا له لترويج تجارته غير المشروعه، وبجمع التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة.
 
 
وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة " 3 كيلو من مخدر الحشيش "، وذلك أثناء استعداده لترويجها بالمنطقة، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق، التى احالته لمحكمة الجنايات، حتى صدر الحكم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات.

 


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