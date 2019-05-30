الرئيس الكورى الجنوبى يعقد اجتماعا طارئا لبحث غرق 10 من مواطنيه فى المجر

سول (أ ش أ)

دعا الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه-إن، اليوم الخميس، إلى استخدام جميع الموارد المتاحة بما فى ذلك الوسائل الدبلوماسية لدعم الجهود المبذولة للبحث عن أكثر من 10 كوريين جنوبيين ما زالوا مفقودين بعد غرق قارب كان يقلهم فى المجر.

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ ترأسه مون فى مكتبه، وضم مستشاره للأمن القومى ووزيرى الخارجية والدفاع، بالإضافة إلى رئيس وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية وكبار المسؤولين الآخرين المعنيين، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وقال مون "أود أن نتعاون مع السلطات المجرية من خلال تعبئة جميع القنوات الدبلوماسية المتاحة حتى يمكن إجراء عمليات البحث والإنقاذ بسرعة"، مضيفا أنه إذا كانت هناك حاجة إلى عمال أو معدات إنقاذ إضافية يتعين على الحكومة التشاور مع الدول المجاورة للحصول على الدعم.

يُشار إلى أن القارب الذى كان يحمل 33 كوريا جنوبيا واثنين من أفراد الطاقم المجرى فى نهر الدانوب فى العاصمة المجرية بودابست غرق بعد اصطادمه بسفينة أخرى.

وأسفر الحادث عن مصرع سبعة كوريين جنوبيين، وأعلنت وزارة الخارجية فى سول أنه تم إنقاذ سبعة آخرين وتم إرسالهم إلى المستشفيات القريبة، بينما لم يتم العثور على 19 آخرين فى عداد المفقودين، كما لقى أحد أفراد الطاقم المجرى مصرعه والآخر مفقود.

كما أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية - فى أعقاب جلسة الطوارئ فى المكتب الرئاسى - أن وزيرتها كانج كيونج-هوا ستتجه إلى المجر.

وتعتزم حكومة سول أيضًا إرسال فريق مكون من 18 مسئولا من وزارة الخارجية والوكالة الوطنية للإطفاء إلى بودابست.