وقالت وزارة الدفاع - في بيان لها اليوم - إنه "في إطار مكافحة الإرهاب و إثر دورية بحث وتفتيش قرب الشريط الحدودي بالقطاع العملياتي شمال شرق إن أمناس بالناحية العسكرية الرابعة، كشفت مفرزة (دورية) للجيش اليوم مخبأ للأسلحة والذخيرة".

وأوضح البيان أن المخبأ يحتوي على قاذف صاروخي "ار بي جيه" و3 قذائف للقاذف صاروخي، و3 بنادق آلية من نوع كلاشنيكوف بالإضافة إلى ثلاثة خزن للذخيرة وكمية من الذخيرة.

وأكد البيان أن هذه العملية تأتي لتؤكد مرة أخرى على اليقظة العالية والحرص الشديد لقوات الجيش الجزائري المرابطة على الحدود في الحفاظ على سلامة الأراضي الجزائرية ترابنا الوطني وإحباط أية محاولة للمساس بأمن واستقرار البلاد.