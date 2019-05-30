اضبط مخالفة.. الملاعب المفتوحة بتربية رياضية جامعة بورسعيد تتحول لـ"خرابة"

بورسعيد محمد فرج

رصد "اليوم السابع" مأساة الملاعب المفتوحة بكلية التربية الرياضية جامعة بورسعيد التى شيدت لتكون قلعة رياضية تستضيف المباريات الدولية والمحلية إلا أنها على الرغم ما أنفق عليها ملايين الجنيهات تحولت لــ "خرابة "، وسط تجاهل الجهات المعنية التى أسقطتها من حساباتها دون أن تضع برنامجا لصيانة الملاعب حفاظا على المال العام.

ومن خلال الجولة رصدت عدسة "اليوم السابع" الملاعب التى افترشها الصدأ ودورات المياه والحمامات المهجورة سرقت جميع حنفياتها وأدوات السباكة بالكامل فضلا عن الاستيلاء على كبائن مولدات الكهرباء لـــ ملاعب "اليد" و"السلة" و"التنس" و"الطائرة" وسقوط اعمدة كشافات إضاءة الملاعب وانتشار الأعشاب من "الهيش" وكأن الملاعب المفتوحة فى واد والمسئولين فى واد آخر.

وناشد طلاب وطالبات كلية التربية الرياضية بمدينة بور فؤاد تدخل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لتشكيل لجنة لرصد تدهور الملاعب المفتوحة لمحاسبة المتقاعسين الذين أهدروا المال العام.