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ابعد عن الضغط والتوتر فى الشغل عشان ميجلكش متلازمة الاحتراق

الخميس، 30 مايو 2019 06:30 م
ابعد عن الضغط والتوتر فى الشغل عشان ميجلكش متلازمة الاحتراق الاحتراق النفسى - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل
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يمكن أن يسبب العمل لساعات طويلة الإرهاق المزمن  والإجهاد، والذى يعرف باسم "متلازمة الاحتراق النفسى"، واعترفت منظمة الصحة العالمية بمتلازمة الاحتراق كحالة مرضية، وقد أدخلتها ضمن عملية التصنيف الدولي للأمراض(ICD)، وهو دليل يستخدم في جميع أنحاء العالم للمساعدة في تشخيص المرض، فى هذا التقرير نتعرف على المزيد عن متلازمة الاحتراق النفسى وما هى أعراضها، وفقاً لموقع Net doctor.

الاحتراق
الاحتراق

متلازمة الاحتراق النفسى من الأمراض الناتجة عن الإجهاد المزمن في مكان العمل الذي لم تتم إدارته بنجاح.

والاحتراق النفسى هى المعاناة من الإجهاد المفرط بسبب الوظيفة ، والشعور بالاضطراب النفسى الذى يشبه "الاحتراق" من كثرة الضغوط فى العمل.

ويمكننا أن نجد أنفسنا فيها عندما نتعرض لضغط مزمن طويل الأجل، حيث إن التعرض للتوترات المستمرة وتفسيراتنا لها يمكن أن يؤدي إلى استنفاد الطاقة وعدم القدرة على الاستمرار.

متلازمة الاحتراق
متلازمة الاحتراق

أعراض الاحتراق النفسى
 

يمكننا التعرف على الإرهاق من خلال الأعراض الجسدية والنفسية والعاطفية والسلوكية، وتشمل هذه:

-الأعراض الجسدية: الأرق، التعب، خفقان القلب، ألم في الصدر، ضيق في التنفس، انخفاض الشهية، وضعف الجهاز المناعي.

-الأعراض النفسية: النقد الذاتي والتشاؤم ومشاعر عدم الجدارة وفقدان التركيز.

- أعراض سلوكية: العزلة، ، السلوكيات القهرية والشعور بأنك خارج السيطرة.

- أعراض عاطفية: تدني الحالة المزاجية والقلق والغضب.


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اعراض الاحتراق النفسى

متلازمة الاحتراق النفسى

الاحتراق

متلازمة الاحتراق

اعراض الاحتراق

الاجهاد فى العمل


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