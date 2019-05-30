إعداد وتجهيز 121 ساحة لصلاة عيد الفطر المبارك بمدن ومراكز أسيوط

أسيوط- ضحا صالح

قال اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، إنه جاري إعداد وتجهيز 121 ساحة لإداء صلاة عيد الفطر المبارك بجميع مراكز ومدن المحافظة، منهم 2 ساحة رئيسية بمدينة أسيوط، لافتا إلى التنسيق مع مديرية الأوقاف لتخصيص خطيب أساسي وخطيب احتياطي بكل ساحة.

وأكد المحافظ، إن هناك خطة تنسيقية مع الأجهزة الأمنية لتأمين ساحات الصلاة، وتعزيز الخدمات عليها، فضلا عن تمركز سيارات الإطفاء والإسعاف بجوار ساحات المساجد الكبرى، التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، كما تم تكليف مرفق النظافة والتجميل بتكثيف حملات النظافة بمحيط المساجد وساحات الصلاة، حتى تكون جاهزة لاستقبال المصلين أول أيام العيد.

وأوضح الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف، أنه يجري تجهيز 121 ساحة على مستوى المحافظة بالمفروشات والسماعات المكبرة، بخلاف المساجد المنتشرة بجميع القرى والمدن، كما تم التنسيق مع مديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة لاستغلال فناءات المدارس وملاعب مراكز الشباب كساحات للصلاة، لافتًا أن جميع الساحات المخصصة تخضع لإشراف وزارة الأوقاف، وتم إعداد كشوف بأسماء الخطباء والأئمة بواقع خطيب أساسي وآخر احتياطي بكل ساحة.

و فى سياق اخر، اكد محافظ أسيوط، إنه تم رفع حالة الطوارئ بجميع القطاعات الخدمية بنطاق المحافظة، وتشكيل غرفة عمليات مركزية بالديوان العام، وغرف عمليات فرعية بجميع المراكز ومديريات الخدمات لتلقى أية شكاوى أو بلاغات من المواطنين في مختلف قطاعات الخدمات استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وأصدر محافظ أسيوط، تعليماته لكافة قطاعات ومديريات الخدمات بدائرة المحافظة، بإعداد خطط عمل تنفيذية بكل قطاع خدمي والتنسيق بين كافة القطاعات لتوفير مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية وبكميات مناسبة، وتكثيف حملات مراقبة الأسواق والتفتيش الدورى على السلع الغذائية والاستهلاكية المعروضة لضمان سلامتها صحيًا، وتوافرها ومطابقتها للمواصفات، ومراقبة محال الجزارة ومنافذ بيع اللحوم سواء البلدية الطازجة أو المجمدة، ومحال بيع الأسماك الطازجة والمجمدة والمملحة لضمان سلامتها.

كما أصدر المحافظ، تعليماته بإعداد خطة مرورية لتنظيم حركة المرور في الشوارع والميادين الرئيسية بمختلف مدن المحافظة، لضمان انسياب الحركة المرورية، خلال فترة إجازة العيد، وعدم حدوث اختناقات وتكثيف الحملات المرورية بمناطق الحدائق العامة والمتنزهات وكورنيش النيل، وتكثيف ورديات العمل بقطاعات خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، وأجهزة النظافة العامة بالشوارع طوال 24 ساعة خلال فترة إجازة العيدن وتكثيف حملات رفع الإشغالات وإخلاء الأرصفة للمشاة والمارة.