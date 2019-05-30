سوبر كورة
Ads
الخميس، 30 مايو 2019 05:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

إصابة 5 مدنيين فى هجوم صاروخى من الجماعات الإرهابية بريف حماة شمالى سوريا

الخميس، 30 مايو 2019 04:48 م
إصابة 5 مدنيين فى هجوم صاروخى من الجماعات الإرهابية بريف حماة شمالى سوريا جانب من أحداث سوريا ـ صورة أرشيفية
دمشق (أ ش أ)
إضافة تعليق

أصيب خمسة مدنيين بجروح خطيرة، اليوم الخميس، جراء اعتداء المجموعات الإرهابية بالصواريخ على بلدة قمحانة بريف حماة الشمالى فى انتهاك جديد لاتفاق منطقة خفض التصعيد .

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن المجموعات الإرهابية المنتشرة فى قرى الريف الشمالى الغربى وريف إدلب الجنوبى استهدفت بعدة صواريخ الأحياء السكنية، مما تسبب بإصابة خمسة مدنيين بجروح خطيرة ووقوع أضرار مادية بمنازل الأهالى وممتلكاتهم، مشيرة إلى أنه تم نقل الجرحى على الفور إلى المستشفى لتلقى العلاج.

يذكر أن امرأة لقت مصرعها وأصيب 7 مدنيين بجروح ودمرت منازل أمس الأربعاء، نتيجة اعتداء المجموعات الإرهابية بالصواريخ على بلدتى قمحانة وشطحة ومدينتى سلحب والسقيلبية أدى إلى نشوب حرائق بريف حماة الشمالى.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

المبعوث الأممى إلى سوريا: روسيا منفتحة على فكرة وقف النار فى إدلب

روسيا تدعو المجتمع الدولى لحث واشنطن على سحب قواتها من سوريا

سوريا تكشف عن اجتماع سرى نظمته تركيا بإدلب بحضور تنظيمات ارهابية

أمريكا: الضربات الجوية الروسية والسورية تصعيد طائش للصراع فى سوريا

سوريا

الحرب فى سوريا

ريف حماه

اخبار سوريا


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. جورج قرداحى: مصر نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح

فيديو.. جورج قرداحى: مصر نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

2.1 مليار فرد فى العالم يفتقدون مياه الشرب.. و340 ألف طفل يموتون بسبب "الإسهال".. وفرد من كل 10 أفراد يعانى من الشح المائى.. و90 % من الكوارث الطبيعية متصلة بها.. والزراعة تستهلك 70% من المخزون العالمى

2.1 مليار فرد فى العالم يفتقدون مياه الشرب.. و340 ألف طفل يموتون بسبب "الإسهال".. وفرد من كل 10 أفراد يعانى من الشح المائى.. و90 % من الكوارث الطبيعية متصلة بها.. والزراعة تستهلك 70% من المخزون العالمى

داعية إماراتى يهدم فتوى الألبانى بإباحة "إرضاع الكبير".. وسيم يوسف يشكك فى الحديث المنسوب للسيدة عائشة ويسأل المدافعين.. هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟

داعية إماراتى يهدم فتوى الألبانى بإباحة "إرضاع الكبير".. وسيم يوسف يشكك فى الحديث المنسوب للسيدة عائشة ويسأل المدافعين.. هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟

شاهد.. جميع أهداف ليفربول فى دورى أبطال أوروبا قبل موقعة النهائى

شاهد.. جميع أهداف ليفربول فى دورى أبطال أوروبا قبل موقعة النهائى

تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات

تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات

الرجوع الى أعلى الصفحة