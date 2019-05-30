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الخميس، 30 مايو 2019 06:57 م
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إزالة منزل آيل للسقوط حرصًا على الأهالى فى أبو كبير بالشرقية

الخميس، 30 مايو 2019 05:31 م
إزالة منزل آيل للسقوط حرصًا على الأهالى فى أبو كبير بالشرقية إزالة منزل - أرشيفية
الشرقية - حمدى عبد العظيم
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أكد المهندس صلاح سالم رئيس مركز ومدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية، أنه قام بإزالة عقار آيل للسقوط باحد شوارع المدينة الرئيسية

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أنه تحرك فورا بعد ورود شكوى أحد المواطنين بالمنطقة بوجود منزل آيل للسقوط بشارع سعد زغلول، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وحرصًا من رئاسة المركز وخوفا على الأهالى والأطفال من تساقط أحد أجزاء المنزل المتهالكة.

وقدم رئيس المركز الشكر للمواطن الذي قدم الشكوى التى قام بمتابعتها مسئول التنظيم بالمركز وتم إزالتها بمعدات رئاسة المركز


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مدينة أبو كبير

إزالة عقار

الشرقيه

منزل متهالك


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