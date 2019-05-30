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أعراض الإصابة بالتسمم الغذائى.. تعرف عليها بالتفصيل × 10 معلومات

الخميس، 30 مايو 2019 11:24 ص
أعراض الإصابة بالتسمم الغذائى.. تعرف عليها بالتفصيل × 10 معلومات أعراض التسمم الغذائى
كتب وليد عبد السلام
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رغم الاحتياطات التى نأخذها جميعا فى التعامل مع الطعام والشراب، فإن احتمال أن نتناول طعاما فاسدا، أو غير موثوق فى سلامته، يظل أمرا قائما، لذا يجب معرفة مؤشراته وأعراضه للتعامل معه.
 
تُعرف الجهات الصحية مسببات التسمم الغذائى بأنها "أية مادة تنتج عنها تأثيرات على نشاط الجسم، إما بتحويل العمليات الحيوية للخلية أو الإتلاف المباشر لها". وتظهر أعراض التسمم فى معظم الأحوال بصورة مفاجئة، وتتوقف على نوعه وطريقة الإصابة به وأبعادها ومداها.
 
فى السطور التالية، يستعرض "اليوم السابع" تحليلا معلوماتيا حول الأعراض المختلفة للتسمّم، خاصة مع الاستعدادا للاحتفال بعيد الفطر المبارك منتصف الأسبوع المقبل، وهو موسم يكثر فيه تناول الكعك والأسماك المملحة، ما قد يؤدى أحيانا إلى تعرض بعض الناس لحالات تسمم.
 

أعراض التسمم الغذائى:

1- فقدان الوعى والإصابة بغيبوبة.
2- الغثيان والقىء والإسهال والشعور بآلام فى بالبطن.
3- النزيف الخارجى أو الداخلى. 
4- زيادة اللعاب أو العرق.
5- اتساع حدقة العين أو ضيقها. 
6- التنفس بشكل غير طبيعى وزُرقة الجلد والشفتين.
7- الإصابة بتشنجات عصبية. 
8- الإصابة بحروق كيميائية. 
9- اختلال ضربات القلب.
10- ارتفاع أو انخفاض درجة حرارة الجسم.

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