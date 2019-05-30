أسعار الذهب تنخفض جنيهين فى مصر وعيار 21 يسجل 600 جنيها للجرام

كتب – إسلام سعيد

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس 30-5-2019 بقيمة جنيهين، ليهبط سعر جرام الذهب عيار 21 لأقل سعر له فى أكثر من شهرين مسجلا 600 جنيها للجرام، ويعد الذهب عيار 21 هو الأكثر طلبا ورواجا فى سوق الصاغة فى مصر.

وسجلت أسعار الذهب فى مصر الأسعار التالية:

عيار 18 سجل 514 جنيها.

عيار 24 سجل 686 جنيها.

عيار 21 سجل 600 جنيها.

الجنيه الذهب 4800 جنيها.

أوقية الذهب 1276 دولارا.

وقال شريف فايق عضو شعبة الذهب لـ"اليوم السابع"، إن أوقية الذهب خسرت أكثر من 7 دولارات، الأمر الذى انعكس على سعر الذهب فى مصر، ليهبط الذهب إلى 600 جنيه للجرام من عيار 21 حتى الآن.

وأضاف، أنه مع تراجع الدولار فى مصر وهبوط الذهب عالميا، فإن الأسعار فى سوق الصاغة شهدت تراجعا ملحوظا، ليسجل الذهب أدنى مستوياته فى هذا العام.

ولفت إلى أن أسعار الذهب فى مصر ربما تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيها واحدا، ولا يؤثر كثيرا فى السعر النهائى خاصة بعد إضافة المصنعية.

وأوضح شريف فايق، أن أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب، وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمية، إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازية للدولار والسوق المصرفية.

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