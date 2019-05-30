أحذر.. النيكوتين السائل في السجائر الإلكترونية يصيبك بالنوبات القلبية

كتب بيتر إبراهيم

توالى الدراسات تحذيرها من السجائر الإلكترونية بسبب ضررها البالغ على الجسم، والآن حذرت دراسة علمية حديثة من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية بسبب نكهاتها المختلفة.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجد العلماء من جامعة ستانفورد الأمريكية الذين اختبروا "السوائل الإلكترونية" المنكهة المستخدمة في الأجهزة أنها تتلف الخلايا التي توجد فى الأوعية الدموية، مما قد يؤدي إلى أمراض القلب والأوعية الدموية.

وتعتبر السجائر الإلكترونية أقل خطورة على الصحة من السجائر التقليدية لأنها لا تحتوي على التبغ الذي يسبب سرطان الرئة، ومع ذلك فهي تحتوي على النيكوتين، الذي يمكن أن يضيق الشرايين ويسبب تصلبها، وغالبًا ما تكون النكهات لجعل البخار الذي ينتجونه أكثر جاذبية.

واختبر الباحثون في جامعة ستانفورد ستة نكهات، بما في ذلك الفاكهة ونكهات التبغ والقرفة والمنثول على الخلايا التي تبطن الأوعية الدموية.

ووجد الباحثون أن النكهات التى بها مستويات مختلفة من النيكوتين، تسببت في تلف الحمض النووي وموت الخلايا والالتهابات.

ويعتقد الخبراء أن هذا الضرر الذي يلحق بالخلايا التي تبطن الأوعية الدموية يؤدي إلى تصلب وتشكيل جلطات، مما يشير إلى أن الاستخدام المكثف للسجائر الإلكترونية قد يزيد من خطر شخص ما من نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

ويترتب على ذلك دليل على أن الأشخاص الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية أو مرض الشريان التاجي.