أبرز ما حدث فى 25 رمضان.. هزيمة التتار فى معركة عين جالوت

كتب لؤى على

شهر رمضان شهر الخير والبركات، ونتناول طوال هذا الشهر الفضيل أبرز الأحداث التاريخية والإسلامية التى وقعت فى كل يوم من أيام الشهر الفضيل، ونستعرض اليوم أهم ما حدث يوم 25 رمضان.

1- موقعة "ملاز جرد" فى الخامس والعشرين من شهر رمضان عام 463هـ، الموافق 1070م، حقق المجاهد "ألب آرسلان" قائد جيوش المسلمين، وسلطان الدولة السلجوقية، انتصارًا عسكريًّا فريدًا، فى التاريخ الإسلامى، على الدولة البيزنطية، وحلفائها الصليبيين، ووقع إمبراطور الدولة البيزنطية (رومانوس الرابع) أسيرًا فى هذه الموقعة الحربية (ملاز كرد) أو (ملاز جرد)، والتى تقع بالقرب من (أخلاط) غربى آسيا الصغرى.



2- مقتل الخليفة العباسى الراشد بالله فى الخامس والعشرين من شهر رمضان عام 532هـ، الموافق 5 يونيو 1138م، قُتِلَ الخليفة العباسى الراشد بالله فى أصفهان؛ حيث اغتالته جماعة من أهالى خراسان.



3- مولد العالم فخر الدين الرازى فى الخامس والعشرين من شهر رمضان عام 544هـ، الموافق 25 يناير 1150م، ولد العالم الجليل والفقيه والأصولى الكبير "محمد بن عمر بن الحسين بن على" المعروف بـ"فخر الدين الرازى"، صاحب تفسير القرآن الكريم "مفاتيح الغيب"، وهو من أجل التفاسير وأشهرها، وقد تجاوزت مؤلفاته أكثر من مائة كتاب.



4- معركة عين جالوت فى يوم الجمعة 25 رمضان 658هـ، الموافق 1260م، انتصر المسلمون على التتار؛ حيث هزم المماليك حشود التتار وأوقعوا بجحافلهم هزيمة منكرة فى معركة عين جالوت، وكان القائد هو السلطان المظفر سيف الدين قطز.



5- اندحار التتار فى معركة عين جالوت فى 25 من رمضان 658هـ، الموافق 3 من سبتمبر 1260م، نشبت معركة عين جالوت فى المنطقة، التى تقع بين بيسان ونابلس بفلسطين، بقيادة المظفر "سيف الدين قطز" والمغول بقيادة "كيتوبوقا"، وقد كتب الله النصر للمسلمين فحققوا فوزًا هائلًا، أوقف زحف المغول الهمج، وأنقذ الحضارة الإسلامية من الدمار.