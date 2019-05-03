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334 مليون جنيه صافى الربح العام المتوقع بموازنة التنمية الصناعية بالعام الجديد

الجمعة، 03 مايو 2019 02:00 ص
334 مليون جنيه صافى الربح العام المتوقع بموازنة التنمية الصناعية بالعام الجديد مجلس النواب
كتب عبد اللطيف صبح
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بلغ صافى الربح العام المتوقع بمشروع موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 2019/2020، مبلغ 334 مليون جنيه، بزيادة قدرها 124 مليون جنيه عن موازنة العام المالى الجارى 2018/2019، حيث بلغ صافى الربح العام بها 210 ملايين جنيه فقط.

 

وقُدرت جملة التكاليف والمصروفات المتوقعة بمشروع موازنة الهيئة بالعام الجديد 194 مليون جنيه، بزيادة قدرها 5 ملايين جنيه عن جملة التكاليف والمصروفات بموازنة العام المالى 2018/2019، حيث بلغت 189 مليون جنيه.

 

ومن المتوقع أن تحقق الهيئة العامة للتنمية الصناعية جملة إيرادات قدرها 528 مليون جنيه، بزيادة قدرها 129 مليون جنيه عن جملة الإيرادات بموازنة العام المالى الجارى 2018/2019، حيث بلغت 399 مليون جنيه.

 


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