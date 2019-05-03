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الجمعة، 03 مايو 2019 11:59 م
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موقع السياحة "ديزنى أدفنشر" يضع مصر كأهم مقصد سياحى فى 2020

الجمعة، 03 مايو 2019 11:02 م
موقع السياحة "ديزنى أدفنشر" يضع مصر كأهم مقصد سياحى فى 2020 الهرم
كتبت آمال رسلان
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استمرارا للنجاحات التى يحققها قطاع السياحة المصرية، ابرز موقع ديزني أدفنشر والذي يعد واحد من أهم مواقع تنظيم الرحلات في العالم، مصر كأهم المقاصد السياحية له في ٢٠٢٠.
 
وتحدث الموقع عن التجربة التى يمكن أن يعيشها السائح فى مصر، داعيا متابعيه إلى الاستمتاع بجمال مصر الفرعونية، والذى يأخذك سحرها على الأرض و في الإبحار عبر النيل، فى رحلة قد تستغرق ثلاث ليالى على باخرة تبحر في النيل و توفر فرصة رؤية أهم المعابد بين الأقصر وأسوان مثل معبد إدفو و كوم أمبو.
 
وانتقل الموقع إلى تشويق متابعيه عبر السحر الخفي فى أعماق البحر الاحمر، حيث أضاف أن التجربة تكتمل بزيارة محمية راس محمد و ممارسة الغطس هناك للاستمتاع بالطبيعة البحرية والاسماك والشعاب المرجانية النادرة، و أخيرا ذكر زيارة المتحف المصري الشهير و الاستمتاع بآثار حضارة ٧٠٠٠ سنة، و رؤية القاعات الخاصة و أهمها قاعات آثار توت عنه آمون.
 
 

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