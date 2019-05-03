مصطفى مدبولى ينقل تحيات الرئيس السيسى لنظيره اللبنانى

رسالة بيروت - هند مختار

استقبل ميشال عون، رئيس الجمهورية اللبنانية، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، والوفد المرافق له، ثانى أيام زيارته للعاصمة اللبنانية بيروت.

تناول اللقاء، بحث سبل التعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات، ونقل رئيس الوزراء، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى لنظيره اللبنانى.

ويشهد رئيسا وزراء كل من البلدين، اليوم الجمعة، التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين، ومحضر اجتماعات اللجنة العليا المشتركة.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد استهل برنامج عمله فى زيارته للبنان أمس الخميس، بوصوله إلى مقر الحكومة اللبنانية ببيروت، حيث أجريت له مراسم الاستقبال الرسمية، من جانب رئيس الوزراء اللبنانى، سعد الحريرى، الذى كانعلى رأس مستقبلى مدبولى بمقر الحكومة، وتم عزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية، واستعراض حرس الشرف.