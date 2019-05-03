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قائد القوات البحرية خلال تدشين غواصة بألمانيا: نعمل على حماية حدودنا

الجمعة، 03 مايو 2019 11:35 ص
قائد القوات البحرية خلال تدشين غواصة بألمانيا: نعمل على حماية حدودنا قائد القوات البحرية من خلال تدشين الغواصة فى ألمانيا
كتب عامر مصطفى
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قال الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، إن هناك العديد من المشروعات المصرية الألمانية التى تعزز التعاون بين الدولتين، مضيفاً أن هناك مدرسة ألمانية فى مصر، كما أن هناك العديد من المشروعات الضخمة، كما قامت مصر بإنشاء محطات طاقة لتوفير الطاقة لنحو 50 مليون مصرى.

وأضاف قوائد القوات البحرية خلال مراسم تدشين ثالث غواصة مصرية كاملة، أن هناك العديد من الاستثمارات فى الموارد البشرية والتعليم والمعرفة، وكذلك بناء السفن بالتعاون مع الشركات الألمانة المتميزة، موضحاً أن التعاون بين البلدين يمثل حجر الزواية، مشير إلى أن 120 شركة ألمانية تعمل فى السوق المصري باستثمارات تقدر بملايين الدولارات.

وأشار خلال المؤتمر، أن هناك مليون سائح ألمانى يزورن مصر سنوياً، وقواتنا البحرية تعمل فى تأمين التحديات، كما أن القوات البحرية تعمل على تأمين المنافذ البحرية ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

 


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تدشين غواصة

المانيا

الهجرة غير الشرعية

حماية البحار




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