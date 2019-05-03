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فيديو وصور.. العاهل السعودى يتلقى هدية بنهائى كأس خادم الحرمين تعرف عليها

الجمعة، 03 مايو 2019 12:29 م
فيديو وصور.. العاهل السعودى يتلقى هدية بنهائى كأس خادم الحرمين تعرف عليها الملك سلمان العاهل السعودى يتلقى هدية بنهائى الكأس
كتب محمد رضا
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تلقى العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، هدية من أحدى الشركات الراعية لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، وذلك فى ختام رعاية الملك سلمان وحضوره المباراة النهائية فى البطولة التى جمعت بين فريقى الاتحاد والتعاون وانتهت بتتويج التعاون بكأس خادم الحرمين الشريفين لأول مرة فى تاريخه.

الهدية التى تلقاها العاهل السعودى عبارة عن كأس مجسمة، وهى هدية أثارت إعجاب وتساؤل الكثيرين حول ما ترمز إليه وعلاقتها بالصورة الموثقة عليها للملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، لذا كشفت مصادر، أن "الهدية نسخة طبق الأصل من الكأس الذى قدمه الملك عبد العزيز آل سعود، لقائد فريق اتحاد الظهران حامد العبيدلى، الفائز فى أول نهائى كأس الملك عام 1947 أمام فريق التوفيق.

هدية تذكارية للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
هدية تذكارية للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

 

ووثق مقطع فيديو قبل أكثر من 70 عام تلك اللحظات التاريخية لتتويج الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود، لاتحاد الظهران، بحضور الملك فيصل بن عبد العزيز، فيما كشف عن بدايات كرة القدم بالمملكة حيث اصطف الجماهير على الجانبين إذ لم يكن هناك حينها مدرجات، وقد انتهت المباراة حينها بفوز فريق اتحاد الظهران بثلاثية نظيفة، وهى المباراة التى شهدت الحضور الوحيد للملك المؤسس لمباراة كرة القدم.

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هدية خادم الحرمين الشريفين

 

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الملك سلمان يسلم الكأس لفريق التعاون

 

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تتويج فريق التعاون بكأس خادم الحرمين الشريفين

 

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العاهل السعودى يشير إلى صورة الملك المؤسس

 

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الملك سلمان يمسك بمجسم الكأس

 

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صورة الملك عبد العزيز آل سعود

 

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صورة الملك المؤسس إلى جانب الكأس

 


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