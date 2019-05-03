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فيديو.. ضبط شخص يزور المحررات الرسمية بالاسكندرية

الجمعة، 03 مايو 2019 06:11 م
فيديو.. ضبط شخص يزور المحررات الرسمية بالاسكندرية متهم - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت أجهزة الأمن فى  ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بإصطناع وتزوير المحررات الرسمية وبيعها لراغبى التعامل بها مقابل مبالغ مالية .
 
 
جاء ذلك إستمراراً لجهود الأجهزة الأمنية فى مكافحة جرائم إصطناع وتزوير المحررات الرسمية حيث أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم المرور بالإسكندرية قيام أحد الأشخاص حاصل على معهد فنى تجارى ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية) بمزاولة نشاط إجرامى، تخصص فى إصطناع وتزوير المحررات المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية المختلفة ، وبيعها لراغبى التعامل بها مقابل مالية بغرض التهرب من سداد الرسوم المستحقة فى تسجيل عقود البيع .

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