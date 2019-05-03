فيديو.. ضبط شخص يزور المحررات الرسمية بالاسكندرية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بإصطناع وتزوير المحررات الرسمية وبيعها لراغبى التعامل بها مقابل مبالغ مالية .

جاء ذلك إستمراراً لجهود الأجهزة الأمنية فى مكافحة جرائم إصطناع وتزوير المحررات الرسمية حيث أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم المرور بالإسكندرية قيام أحد الأشخاص حاصل على معهد فنى تجارى ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية) بمزاولة نشاط إجرامى، تخصص فى إصطناع وتزوير المحررات المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية المختلفة ، وبيعها لراغبى التعامل بها مقابل مالية بغرض التهرب من سداد الرسوم المستحقة فى تسجيل عقود البيع .