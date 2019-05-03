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فيديو..حملات تموينية مكبرة لمراقبة الأسواق قبل رمضان

الجمعة، 03 مايو 2019 05:34 م
فيديو..حملات تموينية مكبرة لمراقبة الأسواق قبل رمضان حملات تموينية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية ، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى أسفرت تلك الحملات عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
 
 جاء ذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية..
 

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